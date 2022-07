Vozač koji je sa 1,64 promila probio zaštitnu ogradu i u dvorištu kuće usmrtio ženu završio u Remetincu

Kristijan F. (39), koji se sumnjiči da je pijan skrivio nesreću u kojoj je poginula 74-godišnjakinja završio je u Remetincu. Sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredila mu je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. On do sada nije bio ni prekršajno ni kazneno kažnjavan, no kada je skrivio nesreću 8. srpnja oko 20.30 u Gornjem Prnjarovcu kod Križa, vozio je brzo i bio je pijan.

Očevidom je utvrđeno da je automobilom upravljao sa 1,64 promila alkohola u krvi pri čemu se kretao kolnikom ulice u Gornjem Prnjarovcu u smjeru istoka. Kada je izašao iz lijevog zavoja, izgubio je kontrolu na vozilom i prešao na suprotnu stranu kolnika s kojeg je izletio. Pri tome je probio zaštitnu metalnu ogradu ispred kućnog broja 41. Nakon toga je vozilom sletio u dvorište te kuće te naletio na 74-godišnjakinju koja je u tom trenutku bila u dvorištu svoje kuće. Uslijed zadobivenih ozljeda, preminula je na mjestu nesreće.

Tužiteljstvo je nakon očevida naložilo da se provede obdukcija poginule 74-godišnjakinje i toksikološko vještačenje nad Kristijanom F., a provedeni su i drugi izvidi kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.