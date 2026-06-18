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RIJEČ IZBORNIKA

UŽIVO OD 23:00 Dalić izlazi pred novinare nakon poraza od Engleske

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Edi Džindo, Večernji.hr
18.06.2026.
u 22:12

Izbornik seu posljednjih dvadesetak minuta vratio sistemu s četiri igrača u zadnjoj liniji, a za očekivati je kako će na svom obraćanju medija otkriti hoće li se trajno vratiti tom sistemu

Hrvatska reprezentacija poražena je u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od Engleske s 4:2. Uoči utakmice, izbornik Zlatko Dalić govorio je kako je to utakmica za prestiž i utakmica o kojoj neće ovisiti prolazak Hrvatske u nokaut-fazu. Vatreni imaju još dvije prilike za popravak dojma i ulazak u sljedeći krug natjecanja, protiv Paname 24. lipnja i Gane 27. lipnja.

Ipak, otkrio je taj poraz brojne mane u igri Hrvatske - ponajviše obranu prekida. Osim toga, hrvatski nogometaši napravili su nekoliko većih pogrešaka koje im dosad nisu bile karakteristične. Izbornik seu posljednjih dvadesetak minuta vratio sistemu s četiri igrača u zadnjoj liniji, a za očekivati je kako će na svom obraćanju medija otkriti hoće li se trajno vratiti tom sistemu.
Ključne riječi
SP 2026. Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 2

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RE
RedTree
22:50 18.06.2026.

Ali Petar Sučić nije defanzivni vezni, ala Brozović, pa stavi ga pored Modrića nek trči i drži leđa ekipi naprijed, a ne desno, gdje drugi mogu pokrivati tu poziciju. Bez pravog defanzivnog veznog, teško će ići, treba netko raditi "taktičke" faulove i držati balans. Perišića obavezno na krilnog napadača i što bliže golu, jer on je naš najbolji igrač naprijed i jedini koji može napraviti razliku naprijed i povratak na četiri iza, uz nadu da će se Ćaleta Car oporaviti. I povećati koncentraciju kod prekida, da 4,5 naših skoči i Livaković izađe s crte biti će bolje i čuvati njihove udarne skakače. I biti proaktivniji, čvršći u duelima. I što je s Lukom Sučićem? I imamo Budimira. Panama se pokazala dobra sinoć, niti malo je podcjeniti slučajno.

JE
Jegermeister
22:25 18.06.2026.

Smotajte kablove i ‘ajte vi polako kući…nije to za vas…

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