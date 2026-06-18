UŽIVO OD 23:00 Dalić izlazi pred novinare nakon poraza od Engleske

Hrvatska reprezentacija poražena je u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od Engleske s 4:2. Uoči utakmice, izbornik Zlatko Dalić govorio je kako je to utakmica za prestiž i utakmica o kojoj neće ovisiti prolazak Hrvatske u nokaut-fazu. Vatreni imaju još dvije prilike za popravak dojma i ulazak u sljedeći krug natjecanja, protiv Paname 24. lipnja i Gane 27. lipnja.

Ipak, otkrio je taj poraz brojne mane u igri Hrvatske - ponajviše obranu prekida. Osim toga, hrvatski nogometaši napravili su nekoliko većih pogrešaka koje im dosad nisu bile karakteristične. Izbornik seu posljednjih dvadesetak minuta vratio sistemu s četiri igrača u zadnjoj liniji, a za očekivati je kako će na svom obraćanju medija otkriti hoće li se trajno vratiti tom sistemu.