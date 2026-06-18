UŽIVO OD 23:00 Dalić izlazi pred novinare nakon poraza od Engleske

Hrvatska reprezentacija poražena je u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od Engleske s 4:2. Uoči utakmice, izbornik Zlatko Dalić govorio je kako je to utakmica za prestiž i utakmica o kojoj neće ovisiti prolazak Hrvatske u nokaut-fazu. Vatreni imaju još dvije prilike za popravak dojma i ulazak u sljedeći krug natjecanja, protiv Paname 24. lipnja i Gane 27. lipnja.
Ipak, otkrio je taj poraz brojne mane u igri Hrvatske - ponajviše obranu prekida. Osim toga, hrvatski nogometaši napravili su nekoliko većih pogrešaka koje im dosad nisu bile karakteristične. Izbornik seu posljednjih dvadesetak minuta vratio sistemu s četiri igrača u zadnjoj liniji, a za očekivati je kako će na svom obraćanju medija otkriti hoće li se trajno vratiti tom sistemu.
Ali Petar Sučić nije defanzivni vezni, ala Brozović, pa stavi ga pored Modrića nek trči i drži leđa ekipi naprijed, a ne desno, gdje drugi mogu pokrivati tu poziciju. Bez pravog defanzivnog veznog, teško će ići, treba netko raditi "taktičke" faulove i držati balans. Perišića obavezno na krilnog napadača i što bliže golu, jer on je naš najbolji igrač naprijed i jedini koji može napraviti razliku naprijed i povratak na četiri iza, uz nadu da će se Ćaleta Car oporaviti. I povećati koncentraciju kod prekida, da 4,5 naših skoči i Livaković izađe s crte biti će bolje i čuvati njihove udarne skakače. I biti proaktivniji, čvršći u duelima. I što je s Lukom Sučićem? I imamo Budimira. Panama se pokazala dobra sinoć, niti malo je podcjeniti slučajno.