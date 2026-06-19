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UŽIVO
UŽIVO KANADA - KATAR Kanada traži prvu pobjedu na Mundijalu
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Autor
Mateja Papić
SKUPINA B, 2. KOLO

UŽIVO KANADA - KATAR 2:0 Kanada na krilima Larina povela protiv Katara

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar
Anne-Marie Sorvin/REUTERS
19.06.2026. u 00:01
Tekstualni prijenos susreta drugog kola skupine B Svjetskog nogometnog prvenstva između Kanade i Katara pratite na portalu Večernjeg lista.
KANADA
17' Cyle Larin
1-0
KATAR
KANADA - KATAR, 00:00, LOS ANGELES, SAD
25'

Sudac je napravio pauzu da se igrači okrijepe hladnom vodom.

23'

Za sada je potpuno bez posla vratar Kanade. Kanada je ubrzala tempo od Larinova gola. Trenutno su dominantni.

21'

Boualem Khoukhi traži liječničku pomoć i signalizira klupi da uđe medicinski tim. Trenutno izgleda da ima problem, ali još nije jasno o kakvoj se ozljedi radi niti kolika je njezina ozbiljnost.

19'

Potpuna dominacija Kanade. Igrači Katara ne uspijevaju zaprijetiti domaćinima. Posjed lopte je 70 posto na strani Kanade.

Gol
17' (Gol)

Goool! Kanada vodi 1:0.

Cyle Larin je bio najbrži na odbijancu unutar kaznenog prostora i iz blizine sigurno zabija za 1:0 za Kanadu.

Ovo je njegov 90. nastup za kanadsku reprezentaciju i 31. pogodak.

14'

Tajon Buchanan je u prvih 14 minuta bio znatno aktivniji nego tijekom cijelog prvog poluvremena protiv Bosne i Hercegovine. Za Kanadu je to ohrabrujući znak.

Žuti karton
9' (Žuti karton )

Derek Cornelius je dobio žuti karton zbog prekršaja.

Akram Afif već pokazuje zašto bi mogao biti stalna prijetnja danas. Nakon jednog njegovog prodora, Derek Cornelius ga oštro zaustavlja i upisuje se u bilježnicu suca zbog tog prekršaja na katarskom krilnom napadaču.

7'

Jonathan David dobro prati ubačaj i pokušava završiti akciju, ali vratar je pravovremeno reagirao, pročitao namjeru i sigurno obranio njegov pokušaj.

4'
Richie Laryea pao je u kaznenom prostoru nakon duela, ali sudac nije smatrao da je bilo prekršaja i odmah je odbio prosvjede kanadskih igrača.
1'
Edmilson Junior dočekao je ubačaj u kaznenom prostoru i pokušao odmah završiti akciju udarcem, ali nije dobro zahvatio loptu pa je njegov pokušaj završio daleko od gola.
1'

Počela je utakmica.

SLUŽBENI SASTAVI

KANADA: Crepeau - Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Kone, Ahmed - David, Larin

KATAR: Abunada - Al Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Abdulsallam, Madibo, Laye - Junior, Abdurisag, Afif

UVODNE INFORMACIJE

Dobro došli u prijenos uživo susreta drugog kola skupine B Svjetskog nogometnog prvenstva između Kanade i Katara. Nakon što su u prvom kolu obje reprezentacije upisale remije, današnji dvoboj na stadionu u Los Angelesu ima ogroman rezultatski značaj za nastavak natjecanja i borbu za plasman u nokaut-fazu.

Ranije danas u istoj skupini Švicarska je svladala Bosnu i Hercegovinu s 4:1, čime su Švicarci privremeno preuzeli čelnu poziciju na ljestvici. Rezultat te utakmice dodatno je zaoštrio situaciju u skupini B i sada je stavljen dodatni pritisak na Kanadu i Katar da u izravnom srazu osiguraju rezultat koji bi ih ostavio u utrci za prolazak dalje.

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