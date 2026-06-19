UŽIVO KANADA - KATAR 2:0 Kanada na krilima Larina povela protiv Katara

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Šapit odgovorio na optužbe: 'Priče da navijamo za BiH su izvan svake pameti'

"Pitali su se zašto se osjetilo da navijamo za BiH protiv Kanade? Meni je to izvan svake pameti. Mi se prije svega trudimo odraditi posao na najbolji mogući način. Biti maksimalno zanimljiv, objektivan ljudima", jasno je poručio Šapit