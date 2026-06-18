DHMZ izdao upozorenje: Stiže prvi toplinski val, evo gdje će biti najgore

Nakon razmjerno svježeg početka tjedna, Hrvatsku u nadolazećim danima očekuje osjetan porast temperatura, a meteorolozi upozoravaju i na prvi toplinski val ovog ljeta. Prema prognozama, već od vikenda veći dio zemlje zahvatit će vrućine, dok će na Jadranu dodatni problem predstavljati vrlo tople noći koje otežavaju rashlađivanje organizma. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) već je izdao upozorenja zbog visokih temperatura. Za subotu je žuti meteoalarm zbog vrućine upaljen za riječku regiju. U nedjelju se upozorenje proširuje na riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok će u ponedjeljak, uz navedena područja, na snazi biti i upozorenje za kninsku regiju.

Foto: DHMZ

Prema prognozi HRT-a, petak će biti pretežno sunčan, a u većini krajeva i vruć. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Iako će prevladavati sunčano vrijeme, uz jači razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj moguć je poneki poslijepodnevni pljusak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će se bura zadržati još tijekom noći i jutra. Meteorolozi HRT-a navode kako će tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna u unutrašnjosti biti još toplije. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme, a tek ponegdje u gorju moguć je kratkotrajan poslijepodnevni pljusak. Posebno se ističe mogućnost toplih noći, osobito na zagrebačkom području.

Na Jadranu će vrijeme biti još stabilnije, uz obilje sunca te uobičajenu izmjenu burina i maestrala. Međutim, zbog sve toplijih noći i vrlo visokih dnevnih temperatura raste i opasnost od toplinskog vala koji može negativno utjecati na zdravlje, upozoravaju s HRT-a.

Foto: DHMZ

Sličnu prognozu donosi i Dnevnik Nove TV. Prema njihovim meteorolozima, već tijekom vikenda temperature će dodatno porasti, a na sjevernom Jadranu u subotu službeno počinje prvi toplinski val. Dan kasnije zahvatit će i Dalmaciju. U unutrašnjosti će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, no tijekom nedjeljnog poslijepodneva postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavinskih nevremena, ponajprije u gorskim krajevima. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperature će iz dana u dan rasti.

Prema trenutačnim prognostičkim modelima, ljetne vrućine zadržat će se barem do sredine sljedećeg tjedna. Toplinski val tada bi se mogao proširiti i na kontinentalni dio Hrvatske, dok će kratkotrajni pljuskovi ostati uglavnom ograničeni na gorska područja. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, unos dovoljno tekućine te poseban oprez kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.