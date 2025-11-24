Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
STRATEŠKI PROGRAM

U Vladi predstavljen predstavljen program CRO GREEN inicijative Marshall Plan Hrvatska

Foto: Udruga Marshall Plan
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
24.11.2025.
u 12:16

Premijer Plenković pozdravio je inicijativu i istaknuo važnost uključivanja hrvatskih poduzetnika i stručnjaka povratnika iz inozemstva.

Tim stručnjaka inicijative Marshall Plan Hrvatska u Banskim je dvorima, u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića i ministra Ivana Šipića te povratnika iz dijaspore, predstavio strateški program CRO GREEN, program integrirane i sustavne revitalizacije i razvoja Republike Hrvatske.

Zdenko Štriga, inicijator Marshall Plana za Hrvatsku i savjetnik Vlade RH za useljeništvo i gospodarske mogućnosti, iznio je nekoliko pozitivnih primjera uspješnog povratka poslovne dijaspore. Smatra kako Hrvatska može biti lider u ekološkoj poljoprivredi i održivom razvoju u skladu s europskom strategijom "od polja do stola" – privlačna i povratnicima i umirovljenicima iz dijaspore, te da je takav cilj i bliže nego što mislimo ako se u Plan kao partner ravnopravan državi uključi dijaspora. Hrvatsko iseljeništvo, uz prave i poticajne programe, u idućem desetljeću može uložiti više desetaka milijardi eura u Hrvatsku, rekao nam je nedavno i za Večernji list. No to se, dodaje, ne može temeljiti na sentimentalnom pozivu i domoljublju, nego na profesionalnom pristupu, jasnim interesima i dogovorenim ciljevima.

Program CRO GREEN, stoga je samo jedan dio Marshall Plana za Hrvatsku usmjeren na stvaranje dugoročno održivog modela gospodarskog, poljoprivrednog, demografskog i društvenog razvoja, s posebnim naglaskom na revitalizaciju ruralnih i slabije naseljenih područja. Riječ je o sveobuhvatnom pristupu koji objedinjuje inovativna rješenja, međunarodna iskustva i lokalne potrebe, s ciljem stvaranja uvjeta za stabilniji, konkurentniji i zeleniji razvoj Hrvatske.

Premijer Plenković pozdravio je inicijativu i istaknuo važnost uključivanja hrvatskih poduzetnika i stručnjaka povratnika iz inozemstva. Rekao je da Vlada cijeni entuzijazam poduzetnika i stručnjaka iz hrvatske dijaspore koji svoje znanje i iskustvo stečeno u svijetu žele uložiti u Hrvatsku. Naglasio je uvjerenje da će ovakav program rezultirati uspješnim projektima koji mogu dodatno ojačati održivi razvoj Hrvatske.

– Predstavljenim konceptom otvara se prostor za stvaranje zajedničkih radnih timova, nastavak međuresornih sastanaka i definiranje modela suradnje između državnih institucija i stručnog tima Marshall Plana Hrvatska – kaže Štriga. To uključuje izradu konkretnih projektnih prijedloga, razvoj financijskih i organizacijskih modela i koordinaciju aktivnosti na terenu.

Štriga ističe kako program CRO GREEN donosi Hrvatskoj održivi gospodarski rast utemeljen na suvremenim modelima proizvodnje i ulaganja, jačanje poljoprivrede i prehrambene sigurnosti primjenom novih tehnologija i pametnih sustava upravljanja te snažan poticaj demografskoj revitalizaciji kroz povratak obitelji i razvoj kvalitetnih životnih uvjeta u ruralnim i slabije naseljenim područjima. Ujedno omogućuje učinkovitije korištenje prirodnih resursa i ubrzanu zelenu tranziciju u skladu s europskim i svjetskim trendovima. Posebnu vrijednost predstavlja produbljeno povezivanje domovine i hrvatske dijaspore, što otvara nove kanale znanja, investicija i suradnje za dugoročni napredak Hrvatske.

FOTO Ovdje se radilo, zabavljalo, živjelo: Pogledajte fotografije iz najslavnijih dana Vjesnika
1/28
Ključne riječi
Ivan Šipić Andrej Plenković Marshall plan Hrvatska cro green

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja