U Vladi predstavljen predstavljen program CRO GREEN inicijative Marshall Plan Hrvatska

Tim stručnjaka inicijative Marshall Plan Hrvatska u Banskim je dvorima, u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića i ministra Ivana Šipića te povratnika iz dijaspore, predstavio strateški program CRO GREEN, program integrirane i sustavne revitalizacije i razvoja Republike Hrvatske.

Zdenko Štriga, inicijator Marshall Plana za Hrvatsku i savjetnik Vlade RH za useljeništvo i gospodarske mogućnosti, iznio je nekoliko pozitivnih primjera uspješnog povratka poslovne dijaspore. Smatra kako Hrvatska može biti lider u ekološkoj poljoprivredi i održivom razvoju u skladu s europskom strategijom "od polja do stola" – privlačna i povratnicima i umirovljenicima iz dijaspore, te da je takav cilj i bliže nego što mislimo ako se u Plan kao partner ravnopravan državi uključi dijaspora. Hrvatsko iseljeništvo, uz prave i poticajne programe, u idućem desetljeću može uložiti više desetaka milijardi eura u Hrvatsku, rekao nam je nedavno i za Večernji list. No to se, dodaje, ne može temeljiti na sentimentalnom pozivu i domoljublju, nego na profesionalnom pristupu, jasnim interesima i dogovorenim ciljevima.

Program CRO GREEN, stoga je samo jedan dio Marshall Plana za Hrvatsku usmjeren na stvaranje dugoročno održivog modela gospodarskog, poljoprivrednog, demografskog i društvenog razvoja, s posebnim naglaskom na revitalizaciju ruralnih i slabije naseljenih područja. Riječ je o sveobuhvatnom pristupu koji objedinjuje inovativna rješenja, međunarodna iskustva i lokalne potrebe, s ciljem stvaranja uvjeta za stabilniji, konkurentniji i zeleniji razvoj Hrvatske.

Premijer Plenković pozdravio je inicijativu i istaknuo važnost uključivanja hrvatskih poduzetnika i stručnjaka povratnika iz inozemstva. Rekao je da Vlada cijeni entuzijazam poduzetnika i stručnjaka iz hrvatske dijaspore koji svoje znanje i iskustvo stečeno u svijetu žele uložiti u Hrvatsku. Naglasio je uvjerenje da će ovakav program rezultirati uspješnim projektima koji mogu dodatno ojačati održivi razvoj Hrvatske.

– Predstavljenim konceptom otvara se prostor za stvaranje zajedničkih radnih timova, nastavak međuresornih sastanaka i definiranje modela suradnje između državnih institucija i stručnog tima Marshall Plana Hrvatska – kaže Štriga. To uključuje izradu konkretnih projektnih prijedloga, razvoj financijskih i organizacijskih modela i koordinaciju aktivnosti na terenu.

Štriga ističe kako program CRO GREEN donosi Hrvatskoj održivi gospodarski rast utemeljen na suvremenim modelima proizvodnje i ulaganja, jačanje poljoprivrede i prehrambene sigurnosti primjenom novih tehnologija i pametnih sustava upravljanja te snažan poticaj demografskoj revitalizaciji kroz povratak obitelji i razvoj kvalitetnih životnih uvjeta u ruralnim i slabije naseljenim područjima. Ujedno omogućuje učinkovitije korištenje prirodnih resursa i ubrzanu zelenu tranziciju u skladu s europskim i svjetskim trendovima. Posebnu vrijednost predstavlja produbljeno povezivanje domovine i hrvatske dijaspore, što otvara nove kanale znanja, investicija i suradnje za dugoročni napredak Hrvatske.