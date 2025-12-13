Ovo se nije dogodilo prvi put: Kako veleposlanici postupaju kada dobiju različite upute Vlade i predsjednika

Predsjednik Zoran Milanović dao je instrukciju hrvatskom predstavniku u UN-u - jer veleposlanika tamo trenutačno nema - da glasa za rezoluciju UN-a oko Gaze, dok je iz Ministarstva vanjskih poslova došla pak instrukcija da bude suzdržan, kako je naposljetku Hrvatska i glasala. Izvori bliski predsjedniku to vide kao još jedan dokaz da se premijer Andrej Plenković ne želi dogovoriti oko novih veleposlanika s obzirom na to da trenutačno svi, kaže izvor, izvršavaju isključivo ono što od njih traži Vlada i ignoriraju stavove predsjednika države. To može biti točno, ali ni ne mora. Štoviše, može ići u suprotno i potvrditi staru Milanovićevu tezu da želi "svoje veleposlanike". I dodatno, ovo nije presedan da bi govorio o akutnom obračunu dva brda - jedan hrvatski diplomatski predstavnik se i ranije našao pod unakrsnom vatrom prije glasanja. Bio je to Mario Nobilo, stalni hrvatski predstavnik pri NATO-u, kad je Milanović 2022. najavio da će tražiti od njega da blokira ulazak Finske i Švedske u NATO.

Ako veleposlanik dobije jednu uputu od predsjednika, a drugu od Vlade, odnosno Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koga će poslušati? Vlada ima instrumente kojima može riješiti situaciju, ali ni Milanović nije bez mogućih rješenja.

Nije neuobičajeno da u državama, ne samo u Hrvatskoj, sukreatori vanjske politike vode različite politike. Veleposlanici, ne samo naši, u tim slučajevima pokušavaju nekako žonglirati, kada i kako se može. Ustav je, po tumačenju naših sugovornika, prilično jasan. Na temelju odredaba Vlada vodi vanjsku politiku, a predsjednik i Vlada surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike, a instrukcije veleposlanicima obično šalje Ministarstvo vanjskih poslova. No nema sumnje da predsjednik Zoran Milanović moći zatražiti tumačenje Ustava i detaljniju razradu svojih ovlasti.

A kako se to u drugim državama rješava u praksi? Neke države, kad se sukreatori ne mogu dogovoriti, odluče "preskočiti" glasovanje pa se predstavnik jednostavno povuče iz dvorane, baš kao u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, gdje se bilježe slučajevi kad države nisu ostavile nikakvog traga, ni službeno ni neslužbeno. Takav scenarij ipak u ovoj situaciji nije bio nimalo izgledan jer su politike Vlade i predsjednika potpuno suprotne, ali i dovoljno važne da se želi izraziti stav.

Vlada, odnosno Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ima mogućnost kako zaštititi veleposlanika i ne izložiti ga pritiscima. Naime, neke stvari se mogu pokriti i notom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i tako "skloniti" veleposlanika. Potencijalno, pošalje li MVEP notu hrvatskom stavu prije nekog glasovanja, veleposlanik ne mora fizički biti na glasanju, a stav se uzima u obzir kao da je pritisnuo jedan od ponuđenih odgovora.

S druge strane, predsjednik u teoriji ima još jednu mogućnost - on potpisuje izjave ili instrumente o potvrđivanju međunarodnih ugovora prije njihova polaganja kod depozitara. Dok isprava nije položena i depozitar to potvrdi notom, ne računa se da je država nešto potvrdila, čak niti nakon glasanja u Saboru. Tom mogućnosti se Milanović još nije poslužio.