Denis Romac
Autor
Denis Romac

Trump uvjerava da će zbog ilegalnih migracija Europa uskoro nestati, premda to, kao ni većina onog što govori, nema veze s činjenicama

13.12.2025. u 23:54

Migracije su trajna društvena pojava koja najčešće ima svoje uzroke u ratovima i ekonomiji

Kada je riječ o novoj strategiji nacionalne sigurnosti Trumpove administracije, najviše zapanjuje površnost i pamfletizam tog teksta, pogotovo kada se govori o Europi, premda to ne znači da taj dokument ne trebamo shvatiti ozbiljno. Ako je suditi po samoj strategiji – koja, inače, počinje rečenicom u kojoj Trump tvrdi da je u proteklih devet mjeseci američku naciju i svijet izvukao s ruba katastrofe i propasti – Europa je trenutačno najveća Trumpova preokupacija i njegov najveći problem, s obzirom na to da na 33 stranice nove Trumpove strategije Europe ima barem dvostruko više od Kine, premda u Washingtonu sve vrijeme uvjeravaju da se žele fokusirati upravo na Kinu i Pacifik. A cijeli europski dio strategije temelji se na laži i teoriji zavjere.

Ključne riječi
Europska unija Amerika migracije Donald Trump

