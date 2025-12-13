Trump uvjerava da će zbog ilegalnih migracija Europa uskoro nestati, premda to, kao ni većina onog što govori, nema veze s činjenicama

Kada je riječ o novoj strategiji nacionalne sigurnosti Trumpove administracije, najviše zapanjuje površnost i pamfletizam tog teksta, pogotovo kada se govori o Europi, premda to ne znači da taj dokument ne trebamo shvatiti ozbiljno. Ako je suditi po samoj strategiji – koja, inače, počinje rečenicom u kojoj Trump tvrdi da je u proteklih devet mjeseci američku naciju i svijet izvukao s ruba katastrofe i propasti – Europa je trenutačno najveća Trumpova preokupacija i njegov najveći problem, s obzirom na to da na 33 stranice nove Trumpove strategije Europe ima barem dvostruko više od Kine, premda u Washingtonu sve vrijeme uvjeravaju da se žele fokusirati upravo na Kinu i Pacifik. A cijeli europski dio strategije temelji se na laži i teoriji zavjere.
Migracije su trajna društvena pojava koja najčešće ima svoje uzroke u ratovima i ekonomiji
