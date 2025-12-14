Naši Portali
OPSADNO STANJE

VIDEO Objavljena snimka muškarca u crnom: Potraga za napadačem koji je ubio dvoje studenata

Authorities release video said to show Brown University shooting suspect
Foto: PROVIDENCE PUBLIC INFORMATION OF
VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 06:53

Riječ je o muškarcu odjevenom u crno, za kojeg policija vjeruje da je možda nosio masku. Objavljena je i videosnimka osobe za koju se sumnja da je napadač. Na mjestu pucnjave pronađene su čahure, no policija zasad ne iznosi dodatne detalje o oružju

Dva studenta su poginula, osam ih je teško ranjeno, dok je deveta osoba ozlijeđena krhotinama metaka u pucnjavi na Sveučilištu Brown u Providenceu. Osumnjičenik je i dalje u bijegu, a policija je kasno u subotu nastavila intenzivnu potragu. Policija savezne države Rhode Island potvrdila je da je napadač pobjegao nakon što je otvorio vatru u zgradi inženjerstva Barus & Holley, gdje su se u tom trenutku održavali ispiti. Ulice oko kampusa satima su ostale blokirane, prepune policijskih i vozila hitne pomoći, dok su sigurnosne mjere pojačane u cijelom gradu, piše CNN.

– Odgovorna osoba još uvijek je na slobodi – rekao je gradonačelnik Providencea Brett Smiley na konferenciji za novinare. Zamjenik načelnika policije Timothy O’Hara izjavio je da osumnjičenik zasad nije identificiran. Riječ je o muškarcu odjevenom u crno, za kojeg policija vjeruje da je možda nosio masku. Objavljena je i videosnimka osobe za koju se sumnja da je napadač. Na mjestu pucnjave pronađene su čahure, no policija zasad ne iznosi dodatne detalje o oružju. – Tjedan i pol nas dijeli od Božića. Dvije osobe su danas umrle, a još osam ih je u bolnici. Molim vas da se molite za njihove obitelji – rekao je Smiley ranije tijekom večeri.

Predsjednica Sveučilišta Brown Christina Paxson potvrdila je da su sve ili gotovo sve žrtve studenti. – Ovo je dan za koji se nadamo da se nikada neće dogoditi, i nažalost, dogodio se – rekla je Paxson. Nakon pucnjave sveučilište je izdalo upozorenje studentima da se sklone. Student Chiang-Heng Chien izjavio je za lokalnu televiziju WJAR da se s još trojicom kolega više od dva sata skrivao ispod stolova u laboratoriju nakon što su dobili obavijest o aktivnom napadaču u susjednoj zgradi.

Guverner Rhode Islanda Daniel McKee poručio je da će napadač biti priveden pravdi. – Pobrinut ćemo se da uhvatimo osobu koja je prouzročila toliko patnje tolikim ljudima – rekao je McKee. Potragu dodatno otežava činjenica da je centar Providencea u vrijeme pucnjave bio prepun blagdanskih kupaca i posjetitelja koncerata. U akciji sudjeluju savezne snage za provođenje zakona te policija iz okolnih gradova i mjesta, a brojna javna mjesta u gradu uvela su dodatne sigurnosne mjere.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u Bijeloj kući da je obaviješten o pucnjavi, koju je nazvao „strašnom“. – Sve što sada možemo učiniti jest moliti se za žrtve i one koji su teško ozlijeđeni – rekao je. Masovne pucnjave u školama, na radnim mjestima i mjestima bogoslužja znatno su češće u Sjedinjenim Državama nego u većini razvijenih zemalja. Prema podacima Arhive oružanog nasilja, koja masovnom pucnjavom smatra incident s četiri ili više upucanih osoba, ove je godine u SAD-u zabilježeno 389 takvih slučajeva, uključujući najmanje šest u školama. Prošle godine zabilježeno ih je više od 500.
pucnjava SAD

