Snijeg pada diljem Hrvatske, dio A1 zatvoren za sav promet: HAK izdao upozorenje

Noćas je snijeg padao diljem Hrvatske, a DHMZ i za ostatak dana prognozira oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. I HAK upozorava na zimske uvjete koji vladaju na cestama u čitavoj Hrvatskoj. Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Paški most (DC106)

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno

Samo za osobna vozila otvoreni su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)

autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje

državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag

državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme, upozoravaju iz HAK-a.