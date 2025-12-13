Naši Portali
ZDRAVLJE BEZ PUTOVANJA

Raspoređeno 17 od 33 mobilne ambulante po Hrvatskoj

Zagreb: Konferencija "Zdravlje 2050."
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
13.12.2025.
u 18:04

Jedna potpuno opremljena mobilna ambulanta vrijedna je 161.875 eura, a u njoj k pacijentima putuju liječnik i medicinska sestra

Ministarstvo zdravstva isporučilo je 17 mobilnih ambulanti diljem Hrvatske koje su tijekom godine uveli u hrvatski zdravstveni sustav radi jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima.

– To je prva isporuka od ukupno 33 mobilne ambulante u sklopu projekta, financiranog bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ukupne vrijednosti 5,3 milijuna eura. Vrijednost jedne potpuno opremljene mobilne ambulante iznosi 161.875 eura, dok vrijednost prve isporuke od 17 vozila iznosi 2,751.875 eura. Projekt provodimo u suradnji s 20 županija i domovima zdravlja. Osam županija – Međimurska, Krapinsko-zagorska, Požeško-slavonska, Istarska, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska i Zagrebačka – dobit će po jedno vozilo. Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska i Zadarska županija dobit će po dva vozila, dok je za Vukovarsko-srijemsku županiju planirana isporuka tri mobilne ambulante. U njima će timovi obiteljske medicine, liječnik i medicinska sestra, redovito obilaziti manja mjesta, izdavati recepte i uputnice, provoditi osnovnu dijagnostiku, pratiti kronične bolesnike te obavljati kućne posjete nepokretnim pacijentima, u kvaliteti usporedivoj s radom u stacionarnim ambulantama. Osim pomoći starijem stanovništvu i onima koji žive na udaljenim lokacijama ili otocima, vjerujemo da ovaj projekt donosi i demografsku revitalizaciju – pojašnjava ministrica Irena Hrstić.

Dodala je da projekt mijenja i paradigmu primarne zdravstvene zaštite jer pacijent više ne putuje prema sustavu, nego sustav dolazi pacijentu na kućni prag. Preostale mobilne ambulante bit će rasporene po županijama tijekom iduće godine. Dugoročnu održivost ove skrbi osigurat će, dodala je ministrica, ugovorom s HZZO-om.

Ključne riječi
ruralna područja otoci Irena Hrstić ministarstvo zdravstva mobilne ambulante

