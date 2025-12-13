Ima u toj Bosni Srebrenoj nešto tajno i posebno pa tamo rastu takvi ljudi fratri poput fra Ive Markovića, franjevca, svećenika, teologa. Cijelim je svojim životom i radom taj čovjek usidren u prostor srednje Bosne, od rođenja 1950. godine u Šušnju, selu nedaleko od Zenice, školovanjem u franjevačkoj gimnaziji u Visokom i studijem na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, gdje je postao profesor 1979. godine. Cijeli je rat proveo u Sarajevu, postajući i ostajući sve do danas istaknut i prepoznat humanitarac, pomiritelj i mirotvorac. Među njegovim brojnim projektima i inicijativama jedan od najzapaženijih u široj javnosti bio je multinacionalni i multikonfesionalni zbor Pontanima. U ovo vrijeme adventa, općenito svedenog na konzumeristički turizam, svojim jasnim stavovima svjedoči što znači biti kršćanin, katolik i čovjek danas.
'Nacionalno kršćanstvo Thompsona ili Trumpa opasna je ideologija jer na svoj barjak stavlja pohlepu umjesto sućuti'
Polarizacija hrvatskog društva produbljuje se jer se bez konfrontacije mnogi ne mogu politički održati
