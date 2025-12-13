'Nacionalno kršćanstvo Thompsona ili Trumpa opasna je ideologija jer na svoj barjak stavlja pohlepu umjesto sućuti'

Ima u toj Bosni Srebrenoj nešto tajno i posebno pa tamo rastu takvi ljudi fratri poput fra Ive Markovića, franjevca, svećenika, teologa. Cijelim je svojim životom i radom taj čovjek usidren u prostor srednje Bosne, od rođenja 1950. godine u Šušnju, selu nedaleko od Zenice, školovanjem u franjevačkoj gimnaziji u Visokom i studijem na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, gdje je postao profesor 1979. godine. Cijeli je rat proveo u Sarajevu, postajući i ostajući sve do danas istaknut i prepoznat humanitarac, pomiritelj i mirotvorac. Među njegovim brojnim projektima i inicijativama jedan od najzapaženijih u široj javnosti bio je multinacionalni i multikonfesionalni zbor Pontanima. U ovo vrijeme adventa, općenito svedenog na konzumeristički turizam, svojim jasnim stavovima svjedoči što znači biti kršćanin, katolik i čovjek danas.