U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube: 'Stvar je pod kontrolom'

U Hrvatskoj je potvrđen izolirani slučaj gube, i to u Splitu. Informacija do nedavno nije bila službeno objavljena. Prije desetak dana u splitskoj epidemiologiji javio se pacijent sa simptomima ove rijetke bolesti. Voditelj Službe za epidemiologiju HZJZ-a Bernard Kaić izjavio je: "O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom." Iz Ministarstva zdravstva navode da je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj s obitelji, obavještava RTL Danas. Splitska epidemiologija nije davala izjave.

Guba je kronična bakterijska bolest koja se najčešće prenosi kašljem ili kihanjem uz dugotrajan kontakt. Kaić objašnjava: "Očituje kožnim promjenama, oštećenjima živaca, tako da ljudi gube osjet, osjećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza koja je također kronična bolest isto tako se može izliječiti- to traje dugo 6 do 12 mjeseci s više vrsta lijekova ali se može izliječiti. Nije to neki veliki bauk."

Slučajevi gube nedavno su potvrđeni i u Rumunjskoj, prvi nakon 44 godine, kod dvije maserke iz Indonezije. Jedna se zarazila tijekom boravka na Baliju, a potom prenijela bolest na sestru. Rumunjski ministar zdravstva Alexandru Rogobete objasnio je: "Njihova majka je sada u bolnici, potvrđena joj je ova bakterija. Moram naglasiti da jedna masaža ne može lako prenijeti ovu bakteriju. Za gubu ne postoji specifični biomarker. Dijagnoza se može postaviti tek nakon pojave lezija."

Dodatne radnice iz salona izolirane su i čekaju rezultate testova, a salon je zatvoren i dezinficiran. Maria Forna iz lokalne vlasti Cluja rekla je: "Nadležne institucije prikupile su nedavnu povijest aktivnosti tvrtke, a klijenti su kontaktirani."

U Hrvatskoj ističu da je situacija pod kontrolom, a HZJZ potiče regulaciju kojom bi se od stranih radnika tražilo dokazivanje cijepljenosti. Kaić pojašnjava: "Riječ je o nekim od onih osnovnih cjepiva koja su važna za kolektiv i imunitet da se spriječi širenje bolesti među stanovništvom, da im se da ako im nedostaje. I to je sada, kaže, u postupku donošenja."

Dodaje i da bi se uz cijepljenja trebali uvesti i pregledi na neke rijetke bolesti kako bi se spriječilo njihovo širenje: "Ne samo za cijepljenja, već da se uvedu i pregledi na neke bolesti kojih kod nas nema, a kako bi se otkrile na vrijeme i zaustavilo njihovo širenje."