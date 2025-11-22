VIDEO U Dalmaciji kaos zbog snijega, neki vozači muče se u prometu: 'Ljubitelji ljetnih guma'

Snijeg i olujan vjetar i dalje stvaraju velike poteškoće u prometu širom zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u velikom dijelu države mokri ili vlažni i izrazito skliski, javlja HAK.

Snijeg pada u većem dijelu Dalmatinske zagore, a temperature na tom području su između -1 i 3°C. Zbog niskih temperatura posebno je povećana opasnost od poledice, ponajprije na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozorava se i na moguće odrone. Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra i dalje nema nijednog slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te između unutrašnjosti i Rijeke/Istre.

Zabijelili su i Knin, Dugopolje, Muć i mnoga druga naselja, a tijekom prijepodneva snježna granica je dodano “potonula” pa se zabijelio Klis, ali i gornji dijelovi Solina. Snijeg pada na cijelom Mosoru, zabijelio je Gornje Sitno i Dubravu, a u višim predjelima Mosora već ga ima preko 10 centimetara. Neodgovorni vozači s ljetnim gumama na snijegu stvaraju ogromne zastoje, tako da promet cestom Solin - Klis jedva teče i vjerojatno je pitanje trenutka kada će doći do njenog zatvaranja. U okolici Klisa stablo je palo na prometnicu pod težinom snijega i krajnje otežalo promet, a tamošnji Prometov autobus je ostao, javlja DalmacijaDanas koja je objavila i brojne fotografije i videozapise na kojima se vidi kakvo je stanje diljem Dalmacije.

A i na Facebook stranici Crometeo objavljen je video s brze ceste Solin-Klis na kojoj je nastao kaos zbog, kako kažu "ljubitelja ljetnih guma". Prema snimci, vidljivo je da snijeg pada sve intenzivnije, dijelovi kolnika već su zabijeljeni, a promet se odvija usporeno.

Poprilično gust snijeg pada i u Osijeku, a čitatelj nam je poslao snimku iz automobila na kojoj se vidi trenutna situacija.

Snijeg u Osijeku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Paški most (DC106)

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno

Samo za osobna vozila otvoreni su: