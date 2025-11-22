VIDEO U Dalmaciji kaos zbog snijega, neki vozači muče se u prometu: 'Ljubitelji ljetnih guma'

Snijeg i olujan vjetar i dalje stvaraju velike poteškoće u prometu širom zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u velikom dijelu države mokri ili vlažni i izrazito skliski, javlja HAK.
Snijeg pada u većem dijelu Dalmatinske zagore, a temperature na tom području su između -1 i 3°C. Zbog niskih temperatura posebno je povećana opasnost od poledice, ponajprije na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozorava se i na moguće odrone. Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra i dalje nema nijednog slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te između unutrašnjosti i Rijeke/Istre.
Zabijelili su i Knin, Dugopolje, Muć i mnoga druga naselja, a tijekom prijepodneva snježna granica je dodano “potonula” pa se zabijelio Klis, ali i gornji dijelovi Solina. Snijeg pada na cijelom Mosoru, zabijelio je Gornje Sitno i Dubravu, a u višim predjelima Mosora već ga ima preko 10 centimetara. Neodgovorni vozači s ljetnim gumama na snijegu stvaraju ogromne zastoje, tako da promet cestom Solin - Klis jedva teče i vjerojatno je pitanje trenutka kada će doći do njenog zatvaranja. U okolici Klisa stablo je palo na prometnicu pod težinom snijega i krajnje otežalo promet, a tamošnji Prometov autobus je ostao, javlja DalmacijaDanas koja je objavila i brojne fotografije i videozapise na kojima se vidi kakvo je stanje diljem Dalmacije.
A i na Facebook stranici Crometeo objavljen je video s brze ceste Solin-Klis na kojoj je nastao kaos zbog, kako kažu "ljubitelja ljetnih guma". Prema snimci, vidljivo je da snijeg pada sve intenzivnije, dijelovi kolnika već su zabijeljeni, a promet se odvija usporeno.
Poprilično gust snijeg pada i u Osijeku, a čitatelj nam je poslao snimku iz automobila na kojoj se vidi trenutna situacija.Snijeg u Osijeku
Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
- Paški most (DC106)
- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno
Samo za osobna vozila otvoreni su:
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)
- autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje
- državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
- državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin
Zar se obaveza zimske opreme ne odnosi na teritorij cijele Hrvatske? Ili se stanovnici toga dijela ne smatraju kao takvi? Poput jedne javne osobe popularnog kviza, koja je nekoliko puta za mjesta iz Istre rekao da ista, na žalost, još spadaju u Hrvatsku. Prometna policija bi mogla u proračun RH priskrbiti podosta sredstva. I nebi bilo zastoja po magistrali.