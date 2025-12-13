Krasić Mikuliću: Vidi kume, ovaj mi mesar ide na živce, pusti njega neka počne cijenu

- Jesam li vam rekao da tog inspektora ne šaljete u nadzor? Pa vas pitam zašto ste ga poslali? - pita Andrija Mikulić, sada bivši glavni državni inspektor, pritvoren zbog sumnje da je uzeo mito, u jednom razgovoru koji je tajno snimljen u svibnju 2025.

- S tim inspektorom nikada nije bilo problema- skrušeno mu odgovara podčinjeni.

- Sad sam rekao onome, a sada govorim i tebi da je u tijeku smjena ljudi. OK? I ako vam dam nalog da čovjek ne može ići, onda vi kažete: Hvala glavni državni inspektore na informaciji, pokorno ću poslušati vaš nalog. I samo da znate, sada nitko nigdje ne može ići do ponedjeljka, dok ja to nisam odobrio. A ako vas uhvatim da ste s tim kojeg ste poslali u nekoj priči, letjet će te naglavačke, ali u zatvor - replicira Mikuliću sugovorniku.

Taj tajno snimljeni razgovor jedan je u nizu tajno snimljenih razgovora do kojih su istražitelji došli jer su Mikulića i njegove suosumnjičenike, Dragana Krasića, koji mu je i kum te zagorske poduzetnike Gorana Večkovića i Ivicu Vugrinca od rujna 2024. tajno pratili i prisluškivali. Jedna istražiteljska "buba" bila je ubačena i u Krasićevo vozilo a tijekom tajne pratnje zamijećeni su i zanimljivi obrasci ponašanja osumnjičenika. Mikulić je s kumom Krasićem često znao šetati oko zgrada, tajna pratnja je snimila i njihove sastanke s Večkovićem, ali i primopredaje kuverti, koje se poklapaju s datumima kada je Večković u banci dizao veće sume novca. Što je bilo odstupanje od njegovog ponašanja, jer je utvrđeno da je tik prije predaje kuverti Krasiću i Mikuliću, u bankama u dva navrata podigao iznose od 50.000 i 70.000 eura, što prije toga nikada nije radio. To, kao i činjenica da je "buba" u automobilu snimila šuškanje novca te razgovore Krasića i Mikulića o podijeli novca, za istražitelje je dokaz njihovih koruptivnih aktivnosti. Njih su dvojica i mijenjala automobile, a bilo je razgovora da se sastanci organiziraju i u Sloveniji jer je tako sigurnije. Primopredaje su se obavljale i na raznim parkinzima, a da ponekad život doista piše drame, svjedoči i jedan tajno snimljeni razgovor iz svibnja 2025. tijekom kojeg Večković zove Krasića radi realizacije nekog sastanka ili dogovora, a ovaj mu replicira da će mu se javiti kasnije jer je na sastanku u - DORH-u. Tog istog dana, malo kasnije Krasić se našao s Mikulićem pred jednim ugostiteljskim objektom, nakon čega su šetali okolnim ulicama. Šetnje i razgovori koincidiraju s datumima kada je Ministarstvo gospodarstva trebalo donijeti odluke o dodijeli koncesija za eksploataciju polja, kojima je ovlašteni koncesionar bio Kamenolom Žakanje, u vlasništvu Gorana Večkovića.

Sve navedeno za USKOK je dokaz Mikulićevih koruptivnih aktivnosti, a istraga koja je protiv njega i ostalih pokrenuta, je postala pravomoćna. On i Krasić su u Remetincu, dok se Večković i Vugrinec brane sa slobode. USKOK nije ni tražio da im se odredi istražni zatvor, jer su tijekom ispitivanja na USKOK-u priznali da su Mikuliću dali mito.

- Jednom sam prigodom kod sebe pozvao Mikulića, a on je došao s Krasićem. Razgovarali smo o mojim eksploatacijskim poljima i kako da dođem do koncesija, pa sam ih pitao može li se to malo ubrzati, odnosno mogu li mi pomoći vezano za postupke koji se vode pred Ministarstvom gospodarstva. Rekli su da mogu i nekako se došlo do iznosa, mislim 120.000 eura. Novac sam im davao u dva navrata i to direktno Mikuliću, a mislim da je jednom s njim bio i Krasić. Novac sam prethodno podigao sa svog računa u banci. Ponekad sam im znao dati i meso, divljač, piliće i jariće, a jednom sam na Krasićevo traženje vozio drva i tucanika njegovom susjedu. Nakon toga su se u Ministarstvu gospodarstva donijele neke odluke, bilo je pomaka u proceduri oko mojih eksploatacijskih polja, no ta procedura još traje - branio se Večković.

A kako su se Krasić i Mikulić dogovarali da će tražiti novac za svoje "usluge" istražitelji su tajno snimili u jednom razgovoru između Krasića i Mikulića u prosincu 2024.

- Ti njega pusti da on istrči - kaže Krasić Mikuliću.

- Budem, nećemo mi - replicira Mikulić.

- Kaj ti misliš da to tebi vrijedi? - pita ga Krasić.

- Mislio sam da ispod jedno dvije do tri ništa - odgovara Mikulić.

- Jedna plaća, ja sam mislio jedno tri tisuće - odgovara mu Krasić.

- Da, tri tisuće, bez toga ništa - replicira mu Mikulić

- On bez nas ne može ništa.... kaj smo zadnji puta bili, a ako mu to prođe, pa on je Hadžija, majke ti, zato mi je teško reći... - kaže Krasić.

- Tri posto, pet posto, deset posto... Reci mu pet posto od svega. Drugo ćemo se dogovoriti, za treće znamo i tu se gleda kakva je plaća -odgovara mu Mikulić.

- Plaća nikako ne može biti manja nego smo do sada imali - kaže Krasić.

- I normalno prijevozno sredstvo, a ovo drugi, između pet i 10 posto, pa ćemo vidjeti što će reći - govori Mikulić.

- Ivica je govorio o projektu gdje je ostalo milijun eura - replicira mu Krasić.

Njih dvojica pričaju i od koga bi sve tražili novac, pa Krasić kaže: Ja ga ne bih zvao, s čim se Mikulić slaže:

- Ma kakvi, možemo ovog eventualno kad vidimo kako će krenuti s ovim drugim - odgovara mu.

Mikulić i Krasić tajno su snimljeni i dok su vozili do kuće Večkovića, te tamo preuzeli neke kuverte, a snimljen je i razgovor Mikulića i Večkovića nakon kojeg je Mikulić došao po - puricu. Jednom prigodom je Večković javio Krasiću i da ima mlade jariće po koje je ovaj došao, drugom prigodom je Večković nazvao Krasića i kazao mu "da bi njegovi dečki došli otpeljati drva", na što mu je Krasić kazao "nek onda otpeljaju i onu šutu". No vjerojatno najvrjedniji istražiteljski ulov proizlazi iz onog što je uhvatila "buba" u automobilu u travnju 2025. Te večeri su se Mikulić i Krasić, svaki svojim automobilom dovezli do parkirališta Hidrela, kratko porazgovarali kroz prozore vozila, a zatim odvezli do obiteljske kuće Večkovića. Nakon kraćeg vremena su otišli, ponovo se odvezli do Hidrela gdje je Mikulić prešao u Krasićevo vozilo u kojem je bila "buba". Zatim se čuje šuškanje te Krasić kako govori:

- Ma ne vidimo sad, j... mater

- Pa dobro, može sutra, stavi u torbu. Bolje onda sutra u miru, što ćemo - kaže Mikulić.

Slijedi dogovor oko toga tko će uzeti i dijeliti novac pa Krasić kaže:

- Ajd bolje uzmi ti pa podijeli, bolje ćeš ti, a Mikulić mu replicira;

- Pičim doma, sutra se vidimo na kavi.

I sutra su se vidjeli na "kavi", a tajna pratnja snimila je sljedeći dan Mikulića i Krasića kako šeću ulicama oko Ministarstva gospodarstva prilikom čega je Mikulić Krasiću predao kuvertu žute boje, u kojoj je po sumnjama istražitelja bio njegov dio od 70.000 eura mita, koje je Večković dan prije no što su mu Mikulić i Krasić došli na kućni prag, podigao sa svog računa u banci.

Na ispitivanju u USKOK-u i Vugrinec je priznao da je davao mito pa je rekao da je Mikuliću i Krasiću u dva navrata dao po 35.000 eura.

- Više smo puta imali inspekcijske nadzore i svaki put su nađeni nedostaci. Mikulić me jednom prigodom na sastanku u Sloveniji izravno tražio novac, a drugi put sam mu novac predao na jednom parkingu u Zaprešiću. Tvrdio mi je da postrojenje koje sam izgradio nije legalno te da moram platiti da mi to ne bis rušili. Osim novca u više sam im navrata, preko volje, davao i razno meso i vino - branio se Vugrinec.

Dok Krasić s Vugrincem dogovora sastanke govori mu i da će se naći s "ovim", a istražitelji smatraju da je to Mikulić jer nakon jednog od tih razgovora Krasić u listopadu 2024. zove Mikulića i kaže:

- Znači danas ću se čuti s njim oko ovoga, a meso je u srijedu.

No dogovor zapinje jer se ne mogu dogovoriti kada i gdje će se naći, jer kako Krasić kaže Vugrincu, "kum je u gužvi", dok se Vugrinec njemu pravda jer člana obitelji u vrijeme dogovorenog sastanka mora voziti liječniku.

- Andrija pita možeš li ti ovdje do nas u grad doći malo na kavicu? - pita Krasić Vugrinca u studenom 2024., a njihovi sastanci poklapaju se onim što se u to vrijeme događalo u predmetima povezanim s Vugrincem, o kojima se odlučivalo u Ministarstvu gospodarstva. No Vugrinec, koji ima i više mesnica, očito baš nije cijelo vrijeme suradljiv, pa u jednom razgovoru iz prosinca 2024. Krasić kaže Mikuliću.

- Vidi kume, ako se slažeš, ovaj mi mesar ide na živce, pusti njega neka počne cijenu.

- Može - odgovara Mikulić.

- Neću ga ja kontaktirati više - kaže Krasić, dok ga Mikulić traži da mu "kaže nešto što zna, da može izvući više".

Istražitelji su tajno snimili i kada se meso u kutijama transportiralo do Mikulića i Krasića, a u jednom tajno snimljenom razgovoru Vugrinec spominje i cijelo tele koje se treba ostaviti za spomenutu dvojicu.

- Mladene, rekao sam da cijelo tele ostane, a još se nisam s ljudima čuo u prometu sam u gužvi - govori Vugrinec u jednom od razgovara iz ožujka 2025. svom djelatniku.

Kasnije ga opet zove i kaže:

- Krmenadle teleće, onako miješano teletinu, svakom deset kila. Je l' hamburgere dozreo za Krasića? - pita Vugrinec.

- Ima, onako, četiri table - odgovara mu sugovornik.

- Spakiraj to onako dvije po dvije i natoči dva puta po 10 litara merlota - kaže mu Vugrinec.

U ranije tajno snimljenim razgovorima Vugrinec je članovima svoje obitelji govorio da "ova dva dolaze po teletinu i da će vjerojatno morati ići na šarana" što se odnosilo na restoran u Sloveniji. U jednom razgovoru s jednim do svojih djelatnika Vugrinec daje i upute kako da se meso spremi:

- Znaš kaj, kaj dođu uvijek pred Božić, Uskrs i ovak više puta, Kraš, i to ne onak toliko, nego malo više kak je bilo svaki put... Dvije kutije, nek odmah se složi, al da bude dobra roba jer će ovaj put doći i ovaj što je šef svima, on dođe tu na dvorište, ne bu išao u pogonu, Mikulić, daj to nek slože jer je već trebao biti tu....

Mikulić i Krasić su negirali sve što im USKOK stavlja na teret.