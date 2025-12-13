HDZ uzvratio Hajdašu Dončiću: 'Je li slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac?'

Na svojoj službenoj Facebook stranici, HDZ je oštro reagirao na nedavne izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. Stranka je istaknula kako se Hajdaš “nastoji polarizirati društvo vraćajući u ‘45. i na Balkan iz kojih smo se izvukli pobjedom u pravednome Domovinskom ratu.”

U objavi se dalje navodi: “Je li Hajdaš slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac? Najvjerojatnije oboje. Pa nisu Andrej Plenković i HDZ-ovci marširali pod parolom ‘Balkanska federacija bez država i nacija’ ili transparentima o ‘zajedničkom jugoslavenskom jeziku’, nego upravo Hajdaševi SDP-ovci!”

HDZ ističe kako će nastaviti s politikom “razvoja zemlje, povećanja plaća i zaposlenosti” te se predstavljaju kao “jedina brana normalne pred upravo takvima kao što je Hajdaš.” Ova objava dolazi u kontekstu nedavne kritike SDP-a prema premijeru Plenkoviću, u kojoj Hajdaš Dončić upozorava na “balkanski kaput” i radikalizaciju političkog diskursa u Hrvatskoj.

