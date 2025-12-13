Naši Portali
POLITIČKI OKRŠAJ

HDZ uzvratio Hajdašu Dončiću: 'Je li slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac?'

Zagreb: Sjednica Glavnog odbora SDP-a u središnjici stranke
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Eva Berišić
13.12.2025.
u 16:34

HDZ ističe kako će nastaviti s politikom “razvoja zemlje, povećanja plaća i zaposlenosti” te se predstavljaju kao “jedina brana normalne pred upravo takvima kao što je Hajdaš.”

Na svojoj službenoj Facebook stranici, HDZ je oštro reagirao na nedavne izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. Stranka je istaknula kako se Hajdaš “nastoji polarizirati društvo vraćajući u ‘45. i na Balkan iz kojih smo se izvukli pobjedom u pravednome Domovinskom ratu.”

U objavi se dalje navodi: “Je li Hajdaš slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac? Najvjerojatnije oboje. Pa nisu Andrej Plenković i HDZ-ovci marširali pod parolom ‘Balkanska federacija bez država i nacija’ ili transparentima o ‘zajedničkom jugoslavenskom jeziku’, nego upravo Hajdaševi SDP-ovci!”

HDZ ističe kako će nastaviti s politikom “razvoja zemlje, povećanja plaća i zaposlenosti” te se predstavljaju kao “jedina brana normalne pred upravo takvima kao što je Hajdaš.” Ova objava dolazi u kontekstu nedavne kritike SDP-a prema premijeru Plenkoviću, u kojoj Hajdaš Dončić upozorava na “balkanski kaput” i radikalizaciju političkog diskursa u Hrvatskoj.

"Je li Hajdaš slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac? Najvjerojatnije oboje. Pa nisu Andrej Plenković i HDZ-ovci marširali pod parolom "Balkanska federacija bez država i nacija" ili transparentima o "zajedničkom jugoslavenskom jeziku", nego upravo Hajdaševi SDP-ovci! Izgubljen u vremenu i prostoru, vulgarno potkapacitirani Hajdaš nastoji polarizirati društvo vraćajući u '45. i na Balkan - iz kojih smo se izvukli pobjedom u pravednome Domovinskom ratu. Nastavljamo predano raditi posao za koji smo već 3x zaredom dobili povjerenje hrvatskog naroda - razvijati zemlju & povećavati plaće i zaposlenost. Nastavljamo biti jedina brana normalne pred upravo takvima kao što je Hajdaš!"

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar punk
punk
16:50 13.12.2025.

problem ljevice je da nemaju rješenje za realne probleme društava pa se stalno vraćaju u prošlost, partzani, ustaše, fašisti, antifašisti... zamislite samo da je ljevica bila na vlasti kad se gradil LNG terminal, na kaj bi se danas grijali?

CA
cavecanem
16:59 13.12.2025.

Zašto je gore Kajtazijeva fotografija?

AC
Ace7777
16:52 13.12.2025.

Nije jasno kako se ovakvi komentari ne brisu jer je to cista laz i izmisljotina iz levog pera stvarno ste pali na niske grane a vjezbate blokade profila na benignim upisima, cestitam.Hajdo kak Hajdo nema pojma pa svoje poteze trpapa plenkovicu,Sad mu neugodno zbog antifasi demonstracija pa balkanske palanke trpa drugima a on ih podrzao.

