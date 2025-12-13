Najbolja odluka za NIS, tako i JANAF, leži u Abu Dhabiju

Vodstvo JANAF-a bilo je u četvrtak u Budimpešti na novoj rundi pregovora o novom ugovoru za provoz nafte prema Dunavskoj rafineriji pored Budimpešte. Rezultat je da su "pregovori bili konstruktivni" te da će se pregovarati dalje. Činjenica je da je ostalo nešto više od 30 dana do isteka roka koji je Aleksandar Vučić dao Rusima da riješe vlasništvo nad svojim udjelom u Naftnoj industriji Srbije, što znači da može proći najmanje upravo toliko dana prije nego ponovno poteče nafta prema rafineriji u Pančevu.
Kako nema naznaka ni da MOL namjerava do kraja ispuniti i onaj mali ugovor koji ima s JANAF-om, to znači da su cijevi Jadranskog naftovoda suhe. Ali, Rusima se, izgleda, ne žuri prodati svoj udio u NIS-u, Srbiju i Vučića o tome ništa ne pitaju pa se čini da je potez da se u igru uključi MOL i emiratski ADNOC jedini logičan potez jer će Vladimir Putin, u čijim je rukama ipak krajnja odluka, njih saslušati prije Vučića.
Istječe rok koji je Vučić dao Rusima za prodaju udjela, svaki je dan novi u kojem kroz JANAF ne teče nafta prema Pančevu
Komentara 2
Je li morao baš ovaj žalosna sova kao ilustracija?
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Povijesna odluka Bruxellesa: Pregazili Orbana, Rusiji zauvijek blokirano 210 milijardi eura
EU udarac na Temu i Shein: Uvodi se carina, evo koliko će se plaćati na sve pakete jeftinije od 150 eura
Iduća godina bit će prepuna poreznih promjena: evo na što sve treba pripaziti
Neugodno otkriće za Kijev: Procurile nove brojke, Rusija turbo ubrzala proizvodnju borbenih aviona
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Borba protiv narkotika samo je izgovor za karipsku operaciju, prava svrha je preusmjeriti američku silu na zapadnu hemisferu
Dokument o Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji jasno pokazuje da je američka vanjska politika sada isključivo usmjerena na promicanje uskih američkih interesa, osobito u području trgovine i ekonomije, kao i sigurnosti
Zašto Sajam knjiga i mediji prikrivaju tko nam dolazi u goste
Kulturne institucije i mediji nisu kanalizacija, nemaju odvod toksičnih tvari, pa ako odluče prati staljiniste i lijeve teroriste, riskiraju da se sva ta prljavština zauvijek zadrži na njima
Plenkovićeva doktrina: Zašto se samo u Hrvatskoj ne želi čuti to što hrvatski premijer govori u Europi
Europsku sigurnost više ne određuje logika beskonačnog mira, nego logika sile. U tom svijetu iskustvo Hrvatske služi kao upozorenje, ali i kao model kako se može.
Zapad na svaki spor u politici gleda kao na sukob dobra i zla, uvijek uz navijačku atmosferu
Slika u ogledalu Zelenskog su ukrajinski nacionalisti, koji su vođeni idealima. Oni Ukrajinu vide kao mononacionalnu državu, što može biti nerealno i moralno odbojno, ali oni vjeruju da je to interes ukrajinskog naroda
Zašto lijeve stranke ne odaju počast Franji Tuđmanu
Iskustva drugih zemalja pokazuju da se državničke figure mogu pretvoriti u konsenzualne nacionalne simbole, ali tek kad prestanu biti oruđe dnevne politike
Monstruozno je 'klečavcima' uvaljivati ubojstva žena! Hoće li sutra netko zabranjivati Gay Pride?
Najpametnije što bi molitelji mogli napraviti jest da pozovu žene da mole zajedno s njima. I uz njih.
Digitalni euro: zašto je Europi potrebna vlastita digitalna valuta
Valuta u osnovi blagostanja 21 države europodručja mora se potpuno uskladiti s tehnologijama 21. stoljeća.
Onaj tko će danas gaziti preko ruža, sutra će doslovno gaziti preko leševa
Na temelju dugogodišnjeg rada sa žrtvama, udruge koje se bave zaštitom žena uočavaju poražavajući trend: da velika većina žena s kojima rade kažu da više nikad neće prijaviti nasilje jer su osjetile da nisu podržane ni zaštićene
Plenkovićeva doktrina koja to nije: Veliki kontinent malo se zabunio
Ljudi s Velikog kontinenta strpali su premijera Plenkovića u rubriku “doktrine” ni krivog ni dužnog. Ljudi koji ga dulje gledaju, slušaju i pokušavaju objektivno shvatiti možda bi u kućicu “Plenkovićeva doktrina” upisali ovaj pojam: sustizanje, “catch up” na engleskom.
Njemački gradić Schwedt, smješten na istoku zemlje uz granicu s Poljskom, suočen je s egzistencijalnom krizom. Njegova sudbina već šest desetljeća neraskidivo je vezana uz golemu naftnu rafineriju PCK, čiji opstanak visi o koncu otkako je Njemačka, slijedeći europske sankcije protiv Rusije, 2022. obustavila uvoz ruske nafte