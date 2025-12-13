Naši Portali
Najbolja odluka za NIS, tako i JANAF, leži u Abu Dhabiju

13.12.2025. u 12:40

Istječe rok koji je Vučić dao Rusima za prodaju udjela, svaki je dan novi u kojem kroz JANAF ne teče nafta prema Pančevu

Vodstvo JANAF-a bilo je u četvrtak u Budimpešti na novoj rundi pregovora o novom ugovoru za provoz nafte prema Dunavskoj rafineriji pored Budimpešte. Rezultat je da su "pregovori bili konstruktivni" te da će se pregovarati dalje. Činjenica je da je ostalo nešto više od 30 dana do isteka roka koji je Aleksandar Vučić dao Rusima da riješe vlasništvo nad svojim udjelom u Naftnoj industriji Srbije, što znači da može proći najmanje upravo toliko dana prije nego ponovno poteče nafta prema rafineriji u Pančevu.

Kako nema naznaka ni da MOL namjerava do kraja ispuniti i onaj mali ugovor koji ima s JANAF-om, to znači da su cijevi Jadranskog naftovoda suhe. Ali, Rusima se, izgleda, ne žuri prodati svoj udio u NIS-u, Srbiju i Vučića o tome ništa ne pitaju pa se čini da je potez da se u igru uključi MOL i emiratski ADNOC jedini logičan potez jer će Vladimir Putin, u čijim je rukama ipak krajnja odluka, njih saslušati prije Vučića.

Ključne riječi
Rusija JANAF Aleksandar Vučić Naftna industrija Srbije NIS

CA
Carabit
13:36 13.12.2025.

Njemački gradić Schwedt, smješten na istoku zemlje uz granicu s Poljskom, suočen je s egzistencijalnom krizom. Njegova sudbina već šest desetljeća neraskidivo je vezana uz golemu naftnu rafineriju PCK, čiji opstanak visi o koncu otkako je Njemačka, slijedeći europske sankcije protiv Rusije, 2022. obustavila uvoz ruske nafte

Avatar Malazan
Malazan
13:17 13.12.2025.

Je li morao baš ovaj žalosna sova kao ilustracija?

