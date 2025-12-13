Najbolja odluka za NIS, tako i JANAF, leži u Abu Dhabiju

Vodstvo JANAF-a bilo je u četvrtak u Budimpešti na novoj rundi pregovora o novom ugovoru za provoz nafte prema Dunavskoj rafineriji pored Budimpešte. Rezultat je da su "pregovori bili konstruktivni" te da će se pregovarati dalje. Činjenica je da je ostalo nešto više od 30 dana do isteka roka koji je Aleksandar Vučić dao Rusima da riješe vlasništvo nad svojim udjelom u Naftnoj industriji Srbije, što znači da može proći najmanje upravo toliko dana prije nego ponovno poteče nafta prema rafineriji u Pančevu.



Kako nema naznaka ni da MOL namjerava do kraja ispuniti i onaj mali ugovor koji ima s JANAF-om, to znači da su cijevi Jadranskog naftovoda suhe. Ali, Rusima se, izgleda, ne žuri prodati svoj udio u NIS-u, Srbiju i Vučića o tome ništa ne pitaju pa se čini da je potez da se u igru uključi MOL i emiratski ADNOC jedini logičan potez jer će Vladimir Putin, u čijim je rukama ipak krajnja odluka, njih saslušati prije Vučića.