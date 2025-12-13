Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Kad netko ne bira sredstva da doživotno ostane na vlasti, građani reagiraju spontano

Zagreb: Hrvatski Sabor
Robert Anic/PIXSELL
13.12.2025. u 21:29

Ako je država ogledalo nacije, oni koji je vode trebali bi se češće gledati da vide na svome licu kako izgleda vlast

Hrvatska je dobila međunarodni dokaz o skretanju udesno kad je to pitanje dočekalo Andreja Plenkovića u Parizu, gdje je godinama uspješno uvjeravao francuske vlasti u vrijednosti hrvatske demokracije. Da je očekivao da će domaćini pitati za Thompsona, mogao je popularnog pjevača domoljubnih pjesama, kako ga je ocrtao Francuzima, povesti sa sobom. Možda bi Le Monde objavio intervju s njim, da nadopuni priču o obnovi ustaštva. Problem bi nastao ako bi netko zatražio, ne nužno na večeri u Elizejskoj palači, da otpjeva "Bojnu Čavoglave" jer je, prema francuskim zakonima, zabranjeno reklamirati zatrovanu robu kojoj je prošao rok trajanja. Iako fizički nije bio s Plenkovićem, Thompson ga je je pratio po Parizu.

Ključne riječi
Andrej Plenković HDZ

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!