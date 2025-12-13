Kad netko ne bira sredstva da doživotno ostane na vlasti, građani reagiraju spontano

Hrvatska je dobila međunarodni dokaz o skretanju udesno kad je to pitanje dočekalo Andreja Plenkovića u Parizu, gdje je godinama uspješno uvjeravao francuske vlasti u vrijednosti hrvatske demokracije. Da je očekivao da će domaćini pitati za Thompsona, mogao je popularnog pjevača domoljubnih pjesama, kako ga je ocrtao Francuzima, povesti sa sobom. Možda bi Le Monde objavio intervju s njim, da nadopuni priču o obnovi ustaštva. Problem bi nastao ako bi netko zatražio, ne nužno na večeri u Elizejskoj palači, da otpjeva "Bojnu Čavoglave" jer je, prema francuskim zakonima, zabranjeno reklamirati zatrovanu robu kojoj je prošao rok trajanja. Iako fizički nije bio s Plenkovićem, Thompson ga je je pratio po Parizu.