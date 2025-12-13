Pucnjava na američkom sveučilištu, ima ranjenih; Izdano upozorenje: 'Zaključajte vrata, utišajte telefone i ostanite skriveni'

Na Sveučilištu Brown u američkoj saveznoj državi Rhode Island je krizna situacija. Kako javljaju mediji izdano je hitno upozorenje o aktivnom napadaču u blizini zgrade Barus & Holley. Prve informacije bile su da je policija je privela jednu osobu, no kako javlja CNN vlasti sada kažu da još uvijek tragaju za osumnjičenikom nakon pucnjave.

Studenti, osoblje i posjetitelji pozvani su da ostanu skriveni, zaključaju vrata i utišaju telefone dok se situacija ne razjasni. U upozorenju se navodi: "Postoji aktivni napadač u blizini Barus & Holley Engineering. Zaključajte vrata, utišajte telefone i ostanite skriveni do daljnjega. Zapamtite: BJEŽITE, ako ste na pogođenom području i možete sigurno evakuirati; SKRIJTE SE, ako evakuacija nije moguća; BORITE SE, kao posljednja opcija, poduzmite akciju kako biste se zaštitili." Policija trenutačno istražuje incident.

Prema izvješćima, najmanje dvije osobe zadobile su prostrijelne rane, a strahuje se da bi moglo biti više žrtava. Maskirani napadač navodno je otvorio vatru prije nego što je pobjegao s mjesta događaja, no policija je kasnije privela osumnjičenika. Stanje žrtava još uvijek nije poznato, a vlasti nisu objavile dodatne pojedinosti o motivu ili okolnostima napada.

Društvenim mrežama proširile su se fotografije i snimke s mjesta događaja, a svjedoci tvrde da je napadač nosio crnu masku, iako te informacije policija još nije potvrdila, javlja Independent.

Zastupnici diljem države reagiraju na pucnjavu. "Molim se za našu zajednicu", napisao je guverner Rhode Islanda Dan McKee na X-u . Rekao je da "aktivno prati" incident i da vlasti "usko surađuju s lokalnim organima za provedbu zakona".

Državni odvjetnik Keith Hoffmann rekao je da je "zgrožen izvješćima" o pucnjavi. "Poražavajuće je vidjeti ovakvo besmisleno nasilje kako pogađa našu zajednicu", napisao je Hoffmann na X-u.

Svjedoci opisuju kako su vidjeli više od desetak vozila hitne pomoći kako jure na mjesto pucnjave na Sveučilištu Brown. Vidio sam hrpu automobila kako ide prema mjestu događaja i, nažalost, vidio sam nekoga na tlu. Izgledalo je kao da ga oživljavaju“, rekao je Jib Daya, stanovnik Providencea koji je bio u blizini mjesta događaja.