TKO SU PRAVI DOMOLJUBI?

'Kad netko zaurla da je domoljub, odmah pogledajte je li vam novčanik siguran'

Autor
Hrvoje Zovko
13.12.2025.
u 16:20

U beskrajnim raspravama o domoljublju, desnica uporno tvrdi da ljevica ne može biti domoljubna. Tko je domoljubni arbitar u Hrvatskoj i kamo vodi taj ekskluzivitet, odlučili smo istražiti

U Hrvatskoj bi svako kućanstvo trebalo dobiti jedan domoljub-metar, koji bi u roku od nekoliko minuta otkrio kojoj skupini pripadate: jeste li mrzitelji svega hrvatskog, ne daj Bože jugonostalgičari, ili će kazaljka pokazati na ćorak, odnosno polovni domoljub. A za one sretnike, tu je i dobitna kategorija – domoljub sto posto. Baš kao i u prošlim vremenima, domoljublje je danas rigidno propisano, a takvo može opstati jedino kroz izmišljanje neprijatelja i domaćih izdajnika. Umjesto nekadašnjih "neprijatelja radničke klase" i "bratstva i jedinstva" u vrijeme socijalističke Jugoslavije, danas su to standardni neprijatelji poput "djece komunizma", "sinova jugooficira", "Jugoslavena" i "Srba", "domaćih izdajnika", među kojima najčešće završavaju kritički raspoloženi novinari, književnici i drugi. Uz to možemo dodati i pojam zajedništva, koje je posebno isticala nekadašnja predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, a posljednjih deset godina u potpunosti su ga preuzeli vladajući i izbornici nacionalnih sportskih timova. U prijevodu, to zajedništvo znači jednoumlje u kojem nema mjesta za kritiku i drukčije razmišljanje.

Ključne riječi
branko mijić Marko Vučetić arbitri Jugoslavija kapitalizam domoljub

Komentara 35

Pogledaj Sve
RU
RuA
16:35 13.12.2025.

Al zato su naši novčanici sigurni od ovih tvojih i Majinih što traže "balkansku federaciju beh granica i nacija" i "zajednički jezik"? Zar ne Hrvoje?

SV
Svastacuje
16:34 13.12.2025.

Kokardaši i petokrakaši gdje su naši najmiliji... Recite .

FE
felis29
16:51 13.12.2025.

Ovakav naslov ne bih objavio ni da mi uredništvo odmah da otkaz. Samo im preostaje bahatost i monopol na javnu riječ, a to više nije dostatno

