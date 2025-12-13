'Kad netko zaurla da je domoljub, odmah pogledajte je li vam novčanik siguran'

U Hrvatskoj bi svako kućanstvo trebalo dobiti jedan domoljub-metar, koji bi u roku od nekoliko minuta otkrio kojoj skupini pripadate: jeste li mrzitelji svega hrvatskog, ne daj Bože jugonostalgičari, ili će kazaljka pokazati na ćorak, odnosno polovni domoljub. A za one sretnike, tu je i dobitna kategorija – domoljub sto posto. Baš kao i u prošlim vremenima, domoljublje je danas rigidno propisano, a takvo može opstati jedino kroz izmišljanje neprijatelja i domaćih izdajnika. Umjesto nekadašnjih "neprijatelja radničke klase" i "bratstva i jedinstva" u vrijeme socijalističke Jugoslavije, danas su to standardni neprijatelji poput "djece komunizma", "sinova jugooficira", "Jugoslavena" i "Srba", "domaćih izdajnika", među kojima najčešće završavaju kritički raspoloženi novinari, književnici i drugi. Uz to možemo dodati i pojam zajedništva, koje je posebno isticala nekadašnja predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, a posljednjih deset godina u potpunosti su ga preuzeli vladajući i izbornici nacionalnih sportskih timova. U prijevodu, to zajedništvo znači jednoumlje u kojem nema mjesta za kritiku i drukčije razmišljanje.