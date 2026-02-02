Naši Portali
OGLASILI SE IZ BANSKIH DVORA

Ipak na Trgu: Vlada preuzima doček naših rukometaša!

VL
Autor
Šimun Ilić
02.02.2026.
u 10:31

Odluka Vlade dolazi nakon što je otkazan prvotno planirani doček u Zagrebu, što je izazvalo brojne i podijeljene reakcije u javnosti

Nakon što je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević zbog neslaganja oko Thompsona sa našim rukometašima otkazao doček, Vlada RH preuzela je organizaciju dočeka. Središnja proslava planirana je za danas u 18 sati na Trgu bana Jelačića. Priopćenje Vlade prenosimo u cijelosti: 

Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu.

Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlada donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18.00 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Pozivamo sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh. Riječ je o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog. Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.

Podsjećamo da je taj doček, prije točno godinu dana, bio organiziran u suradnji Vlade, Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, i da je protekao u najboljem redu, uz uvažavanje želja hrvatskih rukometaša u vezi s programom i izvođačima na pozornici.

Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta. Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček.

Koga ljubi Igor Vori? Zovu je kraljicom špice, a zbog ovog ona drži 'četiri kuta kuće'
Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević rukometaši rukomet

AJ
ajojajaj
11:08 02.02.2026.

Pozivam SDP-ovce i Možemovce da bojkotiraju doček i da se u navedeno vrijeme protestno okupe na antifašističkom maršu pod parolom "Balkanska federacija bez država i nacija" na ćirilici.

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
11:08 02.02.2026.

Napokon bezkralježnjaci vodozemci iz vlade počinju izlaziti na kopno. Nemože gradonačelnik biti ispred premijera. Nama treba ono što je Trump napravio u SAD ,

TU
tuno
11:07 02.02.2026.

Pa to je i normalno. Nije repka gradski klub da o njoj brine TT.

