PROŠIRENJE EU

Razgovarali Plenković i Merz: Jugoistok Europe ne bi smio ostati izložen djelovanju "drugih globalnih aktera"

31.01.2026.
u 16:06

Plenković se s Friedrichom Merzom bilateralno sastao na marginama neformalnog skupa Europske pučke stranke (EPP) koji je u petak i subotu održan u Zagrebu

Hrvatski premijer i njemački kancelar razgovarali su u subotu u Zagrebu o proširenju Europske unije, napisao je na X-u nakon sastanka Andrej Plenković, naglasivši kako zemlje jugoistoka Europe ne bi smjele ostati izložene djelovanju "drugih aktera". Plenković se s Friedrichom Merzom bilateralno sastao na marginama neformalnog skupa Europske pučke stranke (EPP) koji je u petak i subotu održan u Zagrebu. "Raspravljali smo i o budućnosti procesa proširenja EU-a te pružanju europske perspektive zemljama jugoistoka Europe - području koje Europska unija ne smije zapostaviti niti izložiti utjecaju drugih globalnih aktera," napisao je na X-u Plenković.

Iako ih premijer Plenković nije izrijekom spomenuo, postoji opasnost da bi odugovlačenje procesa pristupanja Albaniju, BiH, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju moglo učiniti privlačnom za Rusiju i Kinu. Hrvatski je premijer naglasio i da Hrvatska i Njemačka nastavljaju jačati i obrambenu suradnju, osobito u kontekstu nedavno potpisanog ugovora o isporuci 44 tenka Leopard 2A8.

Hrvatski je premijer u prosincu bio u posjetu Berlinu kada je ministar obrane Ivan Anušić, u nazočnosti Plenkovića i Merza, potpisao ugovor o nabavi tenkova. "Dotaknuli smo se i pitanja zaštite granica te sprječavanja nezakonitih migracija u čemu hrvatska i njemačka policija kvalitetno surađuju", dodao je.

Plenković se u subotu sastao i s latvijskom premijerkom Evikom Silinom, kao i irskim zamjenikom premijera Simonom Harrisom. "Hrvatska i Latvija imaju komplementarna stajališta o nizu europskih tema, a izvrsne odnose gradimo i u okviru Inicijative triju mora kojom Hrvatska trenutno predsjeda. Zajedno s Latvijom i Nizozemskom predvodimo Koaliciju dronova u sklopu aktivnosti jačanja europske obrane", napisao je Plenković.

Dodao je da i s Latvijom Hrvatska nastavlja blisku suradnju u okviru novog višegodišnjeg proračuna EU-a, posebno kada se radi o adekvatnim izdvajanjima za kohezijsku politiku i poljoprivredu. "Naglasak stavljamo i na pitanje demografske revitalizacije, koje je od strateške važnosti za Europu". Sa zamjenikom šefa irske vlade razgovaralo se o rastu irskih ulaganja, irskom predsjedanju Vijećem EU-a u drugoj polovici 2026., transatlantskim odnosima i proširenju EU-a, rekao je Plenković.
Ključne riječi
Europska unija sastanak bilateralni odnosi Andrej Plenković Friedrich Merz

