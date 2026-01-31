Ilegalna mreža za zaobilaženje sankcija: Kako paketi iz Europe i dalje stižu u Rusiju

Ilegalna mreža za slanje paketa navodno se koristi kako bi se zaobišle sankcije i iz Europe poslala roba u Rusiju. Utvrđeno je to višemjesečnom istragom njemačkog Bilda, u sklopu koje je otkriveno i kako je navodnu mrežu osnovala bivša zaposlenica njemačke podružnice ruske državne pošte. Sve je krenulo kada su istrage berlinskog javnog tužiteljstva o njemačkoj podružnici otkrile postojanje "pošte u sjeni" namijenjene slanju zabranjene robe poput elektroničkih uređaja, gotovine i nakita iz Njemačke u Moskvu. Naime, Europska unija uvela je sankcije na niz proizvoda koji se šalju u Rusiju nakon invazije Ukrajine 2022. godine, u nastojanju da izvrši pritisak na moskovsko gospodarstvo, navodi Kyiv Post.

Istraga Bilda kaže da je logistička tvrtka sa sjedištem u Kölnu, osnovana 2022. godine, preuzela ilegalnu operaciju. Tvrtka, čije je navedeno sjedište samo poštanski pretinac, navodno je upravljala skladištem samo jedan kilometar od glavne berlinske zračne luke. "Odande redovito polaze 40-tonski kamioni, potpuno natovareni poštanskim paketima, prema Moskvi“, navodi se u izvještaju.

Kao dio istrage, Bild je testirao proces slanjem pet paketa sa skrivenim GPS uređajima za praćenje preko ruskih supermarketa koji nude usluge te logističke tvrtke. Paketi su poslani pod lažnim imenom, a prijavljeno je da sadrže knjige, šalove i kape. U stvarnosti, unutra su bile sankcionirane elektroničke komponente, ali neupotrebljive. Kako je tada otkriveno, djelatnici su odbili izdati račun za dostavu i koristili su naljepnice za otpremu uzbekistanske nacionalne pošte. Predstavnik logističke tvrtke rekao je da surađuje s uzbekistanskim poštanskim prijevoznikom, tvrdeći da to čini legalno.

Skriveni uređaji za praćenje otkrili su da su paketi stigli u skladište tvrtke blizu berlinske zračne luke nakon jednog do dva dana, odakle su prevezeni kroz Poljsku u Bjelorusiju, a zatim u Moskvu. Tvrtka je rekla Bildu da su njezini mehanizmi kontrole osmišljeni tako da kršenje sankcija EU-a bude "praktički nemoguće“, ali da nisu imuni na "prijevarne pogrešne deklaracije“.