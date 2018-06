Prvi put objavljene fotografije Kim Jong Un-ove rezidencije i raskoši u kojoj živi

U kakvoj raskoši živi sjevernokorejski vođa Kim Jong Un imao je priliku vidjeti ruski novinar Valery Sharifulin, za vrijeme službenog posjeta ruskog ministra vanjskih poslova Sergeia Lavrova Sjevernoj Koreji.

Sharifulin je imao jedinstvenu priliku zaviriti u Kimovu rezidenciju koja se nalazi u blizini Pyongyanga, no točna lokacija nije poznata.

Fotografije pokazuju moderno zdanje uređeno u minimalističkom stilu, okruženo prekrasnim vrtovima.

Vjeruje se da Kim posjeduje oko deset nekretnina u glavnom gradu zemlje.

