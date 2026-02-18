FOTO Dijeli se zabrinjavajuća karta Europe: I Hrvatska u crvenome

Najnovija objava na popularnoj Instagram stranici Very_useful_maps, koju prati stotine tisuća ljudi, ponovno je pokrenula lavinu komentara i rasprava diljem Europe. U objavi pod naslovom "Europa stari dok se stope nataliteta nastavljaju urušavati", autor je kroz dvije tematske karte prikazao sumornu demografsku sliku kontinenta. O ovoj temi nedavno je pisala i Večernjakova novinarka Dijana Jurasić. Hrvatska se prema podacima Eurostata nalazi među tri države EU u kojima je u posljednjem desetljeću zabilježen najveći porast broja starijeg stanovništva.

Prva karta ovdje prikazuje udio stanovništva starijeg od 65 godina, a na njoj se Hrvatska nalazi u crvenoj zoni s 23 posto starijih od 65 godina što je svrstava uz bok zemljama poput Italije, Finske, Grčke, Bugarske i Portugala, koje predvode listu najstarijih nacija.

Među državama s najmanjim postotkom stanovnika starijih od 65 godina je Kosovo s 10 posto te Turska s 10,2 posto.

Druga karta, koja prikazuje stopu fertiliteta za 2025. godinu, dodatno produbljuje zabrinutost. Dok je za demografsku obnovu potrebna stopa od 2.1, većina Europe bilježi znatno niže brojke. Hrvatska se tu nalazi u kategoriji sa stopom između 1.5 i 1.6, što je daleko od razine potrebne za održavanje stabilnog broja stanovnika, no ipak nije među najgorima.

Kao iznimka ističe se Monako, čija stopa fertiliteta od 2.1 odudara od europskog prosjeka, što pripisuje maloj populaciji i velikom udjelu bogatih obitelji koje se ne suočavaju s istim preprekama kao većina mladih u Europi.