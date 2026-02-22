FOTO Nevjerojatno! Pogledajte kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez Photoshopa
Branka Grubnić, majka našeg najpoznatijeg stilista Marka Grubnića, postala je nezaobilazno lice na društvenim mrežama. Na Instagram profilu svog sina redovito pozira u dizajnerskim kombinacijama, s kožom zategnutom do savršenstva. Njezin digitalni imidž toliko je besprijekoran da je mnogi u šali uspoređuju s voštanom figurom.
Tajna njezina "vječno mladog" izgleda na mrežama nije u čudesnim kremama, već u vještinama njezina sina i moćnim alatima za uređivanje. Marko Grubnić nikada nije skrivao ljubav prema Photoshopu, brišući s majčinih fotografija svaku nesavršenost. No, kada se pojavi u javnosti, fotoreporteri zabilježe njezino pravo lice. Na tim, neobrađenim fotografijama, Branka izgleda kao njegovana i energična žena svojih godina.
Dok se javnost često dijeli oko ovakvog drastičnog uljepšavanja, sama Branka nema problema s tim. Ističe kako joj kritike nimalo ne smetaju jer na rad svog sina gleda kao na umjetnost, a njegov Instagram doživljava kao "vrhunski modni časopis".
Na kraju dana, kako kaže, njezin suprug Veljko vidi je onakvom kakva uistinu jest, bez filtera. "Suprug me uvijek vidi takvu kakva jesam... Ali voli me vidjeti sređenu", zaključila je u jednom intervjuu.