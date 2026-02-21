Ukrali im auto pa im kući stigla kazna jer lopovi nisu bili vezani

Izraz sol na ranu dobio je novo, gotovo nevjerojatno značenje u Australiji. Bračni par s Gold Coasta, Leila i Hamid, najprije su bili žrtve provale u obiteljsku kuću, a potom su poštom dobili kaznu od 6258 australskih dolara (oko 3750 eura) jer lopov koji im je ukrao vozilo nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Kako prenosi 9 Now Australia's Today, maskirana skupina provalnika upala je u noći u njihov dom dok su supružnici spavali. Pretražili su kuću tražeći dragocjenosti i ključeve automobila. Hamida je probudila buka te je uspio otjerati provalnike i pozvati policiju. Tvrdi da patrola nije stigla, a lopovi su se ubrzo vratili i ovaj put odvezli njihov Lexus SUV.

Hamid kaže da je policiju nazvao i drugi put, no ni tada nitko nije došao na adresu. Tri tjedna nakon incidenta, tvrdi, policija još nije posjetila njihov dom. Umjesto pomoći, par je dobio – kaznu. Prometna kamera snimila je lopova za upravljačem njihova SUV-a bez sigurnosnog pojasa, a novčana kazna automatski je izdana vlasnicima vozila. Ako do 3. ožujka ne plate iznos, prijete im dodatni troškovi.

Hamid se pita kako je moguće da sustav može snimiti prekršaj i kazniti vlasnike, ali ne i identificirati osobu koja je upravljala ukradenim automobilom. Obitelj je i dalje potresena događajem, a njihova mala djeca teško spavaju u strahu da bi se provalnici mogli vratiti. U svemu tome, kažu, posljednje što im je trebalo bila je kazna za nešto što nisu učinili.

Prema podacima australskog Zavoda za statistiku (ABS), u Australiji se ukrade jedan automobil svakih 11 minuta. U razdoblju 2023./2024. ukradeno je više od 60.000 vozila, oko 17.000 više nego godinu prije. Odštetni zahtjevi za krađe gotovo su se udvostručili od 2015. i 2024. dosegnuli 428 milijuna dolara, pri čemu su Queensland i Victoria najpogođeniji.

Stručnjaci upozoravaju da je krađa danas lakša nego ikad. Lopovi sve češće koriste OBD dijagnostičke priključke za programiranje ili imitiranje ključeva, što prema policiji čini petinu krađa u Victoriji.