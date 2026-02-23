Otkriveno što su sve porezni obveznici plaćali bivšem princu: 'Nisam to htio odobriti, ali nadređeni ipak jesu'

Andrew Mountbatten-Windsor navodno je tijekom mandata britanskog trgovinskog izaslanika na račun poreznih obveznika naplaćivao troškove masaža i pretjerano skupih putovanja, tvrde umirovljeni državni službenici koji su odlučili istupiti u javnost kao zviždači. Jedan bivši zaposlenik britanskog ministarstva trgovine, koji je početkom 2000-ih radio u tom resoru, ispričao je kako je bio zatečen Andrewovim zahtjevom da država pokrije trošak “usluga masaže”. Isplatu je u početku odbio odobriti, smatrajući je neprimjerenom, no na kraju su je, kako kaže, nadređeni ipak odobrili nakon njegova protivljenja.

Ministarstvo za poslovanje i trgovinu nije osporilo tvrdnje koje se odnose na razdoblje od 2001. do 2011., kada je Andrew obnašao dužnost izaslanika, ali se pritom pozvalo na policijsku istragu koja je trenutačno u tijeku. BBC je zatražio njegovo očitovanje o navodima, no on je i ranije odbacivao bilo kakvu nezakonitost u svojim vezama s financijašem Jeffreyjem Epsteinom te negirao osobnu korist od svoje javne funkcije.

Iako je njegova uloga bila neplaćena, Andrew je za službena putovanja u inozemstvo imao logističku podršku državnih službenika i financiranje iz javnih sredstava. Jedan od bivših zaposlenika nekadašnjeg odjela UK Trade and Investment danas žali što sporni trošak masaže nije bio temeljitije preispitan, jer je to, smatra, mogla biti prilika za propitivanje njegova ponašanja.

Njegove navode potvrđuje i drugi izvor, bivši visoki dužnosnik iz Whitehalla zadužen za financijski nadzor, koji tvrdi da je i sam nailazio na slične troškove tijekom Andrewovih službenih putovanja te da ne sumnja u njihovu vjerodostojnost. Obojica sugovornika željela su ostati anonimna. BBC nije imao uvid u konkretne dokaze o naplati masaža staroj više od dva desetljeća, ali posjeduje dokumentaciju koja potvrđuje njihovu profesionalnu povezanost s tim područjem u relevantnom razdoblju. Također, u iznesenim tvrdnjama ne navodi se ništa što bi upućivalo na nezakonite radnje.

Bivši državni službenici prvo su se obratili autoru Andrewu Lownieju, koji priprema ažurirano izdanje biografije Entitled, a potom su pristali svoja svjedočanstva podijeliti i s BBC-jem. Jedan od njih kaže da se odlučio javiti nakon što je Lownie ustvrdio da unutar vlade nitko nije izražavao zabrinutost, iako su, prema njegovim riječima, pokušaji da se o tim pitanjima raspravlja postojali, ali su bili zanemareni.

Drugi bivši dužnosnik tvrdi da ga je iznenadio opseg Andrewove potrošnje tijekom službenih putovanja, uključujući velik broj letova, hotelskih soba i troškove njegove pratnje. Prema njegovim riječima, nadzor nad potrošnjom bio je minimalan, evidencija nedostatna, a troškovi su se raspoređivali kroz različite proračune, što je otežavalo njihovo praćenje.

Smatra da su vrlo visoki državni službenici tadašnjem princu Andrewu često iskazivali pretjerano poštovanje te izbjegavali dovoditi u pitanje njegove zahtjeve, pa su provjere njegovih putovanja bile tek formalnost, bez stvarnog nadzora. Ranije su se već pojavljivale tvrdnje o njegovoj sklonosti masažama. U izjavi pred američkim sudom, bivši zaposlenik Jeffreyja Epsteina tvrdio je da je Andrew tijekom posjeta imao svakodnevne masaže, a u e-mailovima povezanim s Epsteinom pronađena je i evidencija uplata za masaže za osobu imena “Andrew”. Nije poznato odnosi li se to na bivšeg princa.

Lowniejeva biografija također navodi da je tijekom jednog službenog putovanja Andrew zatražio od veleposlanika da mu organizira masažu. Jedan od bivših službenika ističe da su iskustva suradnje s Andrewom bila neujednačena: ponekad je bio ugodno društvo i zabavan, dok je u drugim situacijama znao vikati, biti nepristojan i uvredljiv.

Autor Lownie upozorio je i na manjak javno dostupnih informacija o Andrewovu mandatu, navodeći da su brojni zahtjevi za pristup informacijama odbijeni, dijelom zbog opsega dokumentacije. U jednom slučaju navedeno je da bi pregled samo jedne godine njegova rada zahtijevao analizu gotovo dvije tisuće digitalnih datoteka. Zastupnici u Odboru za poslovanje i trgovinu trebali bi se ovog tjedna sastati kako bi raspravili o mogućem pokretanju istrage o ulozi trgovinskih izaslanika i njihovoj odgovornosti.

Još jedan umirovljeni visoki dužnosnik UKTI-ja izjavio je da je Andrew ponekad otežavao, umjesto pomagao, napore za jačanje britanske trgovine, odstupajući od dogovorenih planova i ostavljajući negativan dojam tijekom službenih posjeta. Zbog osjetljivosti pojedinih diplomatskih misija, tvrdi, ponekad su se čak pokušavali odgoditi ili spriječiti njegovi dolasci, no malo se tko usudio javno kritizirati njegovo ponašanje zbog mogućih posljedica po karijeru.

Ministarstvo za poslovanje i trgovinu naglašava da je Andrew tada bio posebni predstavnik za međunarodnu trgovinu i ulaganja, što je bila drukčija funkcija od današnjih trgovinskih izaslanika, koji su uglavnom zastupnici ili članovi Doma lordova i podliježu formalnom kodeksu ponašanja. U četvrtak ga je policija Doline Temze uhitila pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, no protiv njega zasad nije podignuta optužnica.

