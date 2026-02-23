VIDEO Objavljena snimka užasa: Turistički autobus u Rusiji nestao pod ledom u svega nekoliko sekundi

Turistički autobus s grupom kineskih posjetitelja u petak je završio u ledenoj pukotini na Bajkalsko jezero u Rusiji, pri čemu je smrtno stradalo osam osoba, među njima i 14-godišnje dijete. Vozilo je, prema dostupnim informacijama, upalo u pukotinu široku oko tri metra te u svega nekoliko trenutaka nestalo ispod površine najdubljeg jezera na svijetu.

A video has emerged of the tragedy on Lake Baikal — a bus with Chinese tourists sank through the ice within seconds



The incident occurred on February 20. Eight people were killed, including a 14-year-old child.



Only one passenger survived — he was pulled out with a rope right… pic.twitter.com/P1S3SqHIW1 — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavila amaterska snimka koja prikazuje dramatične prizore i brzinu kojom je autobus potonuo pod led. Ronioci su kasnije iz ledene vode izvukli tijela s dubine od 18 metara. Među poginulima su ruski vozač i sedmero kineskih turista, dok je jedna osoba uspjela preživjeti nesreću.

Tragedija je ponovno otvorila pitanje sigurnosti kretanja po zaleđenoj površini jezera. Iako su nadležne službe ranije upozoravale na stanjivanje leda i povećan rizik tijekom prijelaznog razdoblja, već sljedećeg dana u istom su području navodno zabilježena još dva vozila koja su se kretala po ledu. Lokalne vlasti istaknule su kako, unatoč nesreći, dio turista i dalje ignorira upozorenja te riskira život. Samo tijekom petka i subote šest je osoba spašeno nakon što su njihova vozila ostala zarobljena na zaleđenoj površini jezera.