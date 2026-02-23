Naši Portali
NA PLANINI HAJLA

Strava u Crnoj Gori: Pred planinarima iz Hrvatske vodič pao u klisuru i poginuo

planinari u Crnoj Gori
Foto: ShKShMK/Facebook
Autor
Karolina Lubina
23.02.2026.
u 10:43

Hrvatski planinari su evakuirani na sigurno, dok je tijelo poginulog vodiča pronađeno na lokalitetu poznatom kao Jama, na sjevernim, crnogorskim obroncima Hajle

Kosovska gorska služba traganja i spašavanja (ShKShMK) izvijestila je kako je u subotu zaprimila dojavu kosovske policije o nesreći koja se dogodila na samom vrhu Hajle. Skupina hrvatskih planinara tijekom nedjelje je uspješno spuštena na sigurno, nakon što je njihov vodič smrtno stradao tijekom uspona na planinu Hajlu. Riječ je o jednoj od najviših planina u Crnoj Gori, čiji vrh doseže 2403 metra nadmorske visine i nalazi se uz granicu s Kosovom.

- Zaprimljena je SOS poruka od grupe hrvatskih planinara, koja je izvijestila da je planinar iz Crne Gore skliznuo u klisuru na sjevernoj padini vrha Hajla, i izgubio svaki kontakt s ostatkom grupe. Atmosferski uvjeti u tom području bili su vrlo teški, što je značajno zakompliciralo akciju potrage i spašavanja - objavili su spasioci.

Spasilačke ekipe odmah su mobilizirane u suradnji s crnogorskim vlastima te su, zbog hitnosti situacije i blizine lokacije, prešle granicu kako bi započele akciju.

- Naše ekipe, u bliskoj suradnji sa vlastima Crne Gore i lokalnim planinarima iz Rožaje, pokrenule su akciju u kasnim večernjim satima. Međutim, zbog teških atmosferskih uvjeta i slabe vidljivosti, iz sigurnosnih razloga odlučeno je da se akcija potrage nastavi u jutarnjim satima - objavili su spasioci.Spasilački timovi potom su se podijelili u dvije skupine. Hrvatski planinari su evakuirani na sigurno, dok je tijelo poginulog vodiča pronađeno na lokalitetu poznatom kao Jama, na sjevernim, crnogorskim obroncima Hajle.

- Po završetku pregleda tijelo je prevezeno i predano nadležnim institucijama. SHKShMK izražava najiskreniju sućut obitelji žrtve i cijeloj planinarskoj zajednici - pišu spasioci.
Ključne riječi
planinari Kosovo Crna Gora

