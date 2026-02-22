Rusija napala hipersoničnim projektilima, NATO digao zrakoplove

Snažna eskalacija ratnih napada Rusije na Ukrajinu potaknula je savezničke snage NATO‑a da podignu borbene zrakoplove u zračnom prostoru istočne Europe. Prema izvješćima zapadnih medija, poljska vojska u utorak je podigla borbene zrakoplove kako bi zaštitila svoj zračni prostor nakon što je Rusija lansirala velike količine projektila i napadačkih bespilotnih letjelica prema ukrajinskim ciljevima u zapadnim i južnim regijama zemlje.

Eksplozije su pogodile Kijev i Kropivnicki, bez naznaka da Kremlj pokazuje volju za okončanjem rata. Putin je u koordiniranom napadu iskoristio hipersonične rakete Tsirkon, zajedno s raketama Kh-22, Iskanderima i dronovima. Među žrtvama u Kijevu bile su žene i dijete. Usred napada, Trumpov izaslanik Steve Witkoff predložio je mogući susret licem u lice između Putina i Zelenskog kako bi "finalizirali" prijedloge za mir koje su on i Jared Kushner iznijeli uz podršku SAD-a. "Nadamo se, Jared i ja, da smo stavili neke prijedloge na stol za obje strane koji će ih dovesti zajedno u sljedeće tri tjedna i možda čak rezultirati summitom između Zelenskog i predsjednika Putina", rekao je, prenosi The Mirror.

„Nadamo se da ćete u narednim tjednima čuti dobre vijesti“, dodao je Witkoff za Fox News, ističući da bi Trump mogao biti uključen ako Putin i Zelenski budu spremni postići dogovor o okončanju ovog „glupog rata“.