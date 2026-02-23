FOTO Ovakvu patnju Europa nije doživjela desetljećima. Nismo vjerovali da je to moguće

Rusija je pokrenula invaziju Ukrajine 24. veljače 2022. Prošle su već četiri godine, tijekom koje su obje strane izgubile desetke tisuća ljudi, no razaranju se ne nazire kraj. 
Kroz niz pregovora između Rusije i Ukrajine, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, ključna se pitanja još uvijek ne mogu dogovoriti.
Dok ukrajinska strana želi da se razgovori prvenstveno usredotoče na humanitarna pitanja i sigurnosna jamstva, Rusija želi prisiliti svog susjeda da ustupi teritorij.
Prema podacima UNICEF-a, više od trećine ukrajinske djece je raseljeno. To uključuje one koji su unutar Ukrajine te one koji žive kao izbjeglice u inozemstvu. 
"Milijuni djece i obitelji pobjegli su iz svojih domova u potrazi za sigurnošću, a jedno od troje djece i dalje je raseljeno četiri godine nakon početka ovog nemilosrdnog rata. Za djecu u Ukrajini sigurnost je sve teže dostupna jer napadi na civilna područja nastavljaju se diljem zemlje. Na mnogo načina, rat prati ovu djecu", rekla je Regina De Dominicis, direktorica UNICEF-a za Europu i središnju Aziju.
Bombardiranja, uključujući pojačane dalekometne udare, ubila su ili ranila više od 3.200 djece od 24. veljače 2022. 
Nedavni udari na energetsku infrastrukturu ostavili su milijune Ukrajinaca u borbi za preživljavanje na ekstremnim temperaturama ispod nule, prisiljene provoditi dane bez grijanja, električne energije i vode u domovima.
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/