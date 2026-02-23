FOTO Ovakvu patnju Europa nije doživjela desetljećima. Nismo vjerovali da je to moguće

"Milijuni djece i obitelji pobjegli su iz svojih domova u potrazi za sigurnošću, a jedno od troje djece i dalje je raseljeno četiri godine nakon početka ovog nemilosrdnog rata. Za djecu u Ukrajini sigurnost je sve teže dostupna jer napadi na civilna područja nastavljaju se diljem zemlje. Na mnogo načina, rat prati ovu djecu", rekla je Regina De Dominicis, direktorica UNICEF-a za Europu i središnju Aziju.
Nedavni udari na energetsku infrastrukturu ostavili su milijune Ukrajinaca u borbi za preživljavanje na ekstremnim temperaturama ispod nule, prisiljene provoditi dane bez grijanja, električne energije i vode u domovima.