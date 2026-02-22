Hrvatska legenda i svjetski prvak Slavko Goluža završio u bolnici nakon što mu je pozlilo!

Nekadašnji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije te trofejni kapetan kauboja, Slavko Goluža prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na utakmici njegovog kluba RK Bjelovara. Kako piše portal Bjelovar Live, Goluža je početkom drugog poluvremena utakmice Bjelovara i druge momčadi Nexea osjetio bol u prsima pa je u pratnji igrača i pomoćnog trenera otišao u svlačionicu.

Tamo je čekao kola hitne pomoći, s kojima je hitno prevezen u bjelovarsku bolnicu. Njegovo stanje je dobro, a potvrdio je to za medije direktor RK Bjelovara Davor Lamza.

- Prema zadnjim informacija trenutno stanje trenera Slavka Goluže je stabilno. Nalazi se u bjelovarskoj bolnici gdje se vrše kompletne pretrage. Bilo smo kod njega u posjeti i Goluža čeka završetak pretraga kako bi otišao kući. Razumljivo zbog stanja, više o svemu ne možemo komentirati - izjavio je Lamza.

Podsjetimo, Slavko Goluža kao igrač osvojio dva olimpijska i jedno svjetsko zlato s hrvatskom rukometnom reprezentacijom. Takođe,r bio je izbornik hrvatske reprezentacije od 2010. do 2015. godine te je osvojio tri brončane medalje - na Europskom prvenstvu 2012., Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine.