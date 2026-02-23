Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICIJA ČULA VRISKOVE

Novi detalji užasa kod Kostajnice: Jedna osoba mrtva, traže se nestali. Prevrnuo se čamac s migrantima?

Ilustracija
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Danijel Prerad
23.02.2026.
u 09:55

Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Policijski službenici i pripadnici HGSS-a, uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica, intenzivno tragaju za nestalim osobama

"Danas, 22. veljače oko 4:45 sati, na području Hrvatske Kostajnice u mjestu Rosulje policijski su službenici tijekom nadzora državne granice začuli poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une", javlja policija. 

Na mjesto događaja upućene su policijske ophodnje te su pozvane i druge žurne službe. Dosad je pronađena jedna živa muška osoba te jedno beživotno tijelo nepoznate muške osobe. Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Policijski službenici i pripadnici HGSS-a uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica intenzivno tragaju za nestalim osobama.

Kako neslužbeno doznajemo, migranti i krijumčar u čamcu su prelazili Unu iz BiH u Hrvatsku. Čamac se prevrnuo. Preživjeli kaže da je bilo ukupno pet osoba u čamcu.

Pronađen je i strani državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ). Također je pod nadzorom policije, javila je naknadno policija.

Članak 326. Kaznenog zakona Republike Hrvatske odnosi se na kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma. Ovo djelo obuhvaća krijumčarenje migranata, odnosno omogućavanje ilegalnog prelaska granice ili boravka radi stjecanja imovinske koristi

Ključne riječi
Hrvatska Kostajnica

Komentara 24

Pogledaj Sve
PV
prcko.vita
09:32 23.02.2026.

Molim da se riječ migrant ne uspoređuje sa svecem nego sa onim što i jeste a to je terorista koji ne poštuje zakone i granice, kojega je policija trebala uhapsiti ili ustrijeliti prilikom čina terorizma, to jeste ilegalnog prelaska. DDR je to znao kontrolirati. Zato u cijeloj ovoj priči strašna vijest je samo to da naš ministar nije dao još uvijek ostavku i ispriku narodu jer ne zna i ne može da obavlja posao za koji je plaćen, da štiti Hrvatske granice.

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
09:36 23.02.2026.

Ispravak netočnog navoda " ilegalni migranti ".

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
09:27 23.02.2026.

Koliko ih samo prijeđe a da se ne prevrnu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!