Novi detalji užasa kod Kostajnice: Jedna osoba mrtva, traže se nestali. Prevrnuo se čamac s migrantima?

"Danas, 22. veljače oko 4:45 sati, na području Hrvatske Kostajnice u mjestu Rosulje policijski su službenici tijekom nadzora državne granice začuli poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une", javlja policija.

Na mjesto događaja upućene su policijske ophodnje te su pozvane i druge žurne službe. Dosad je pronađena jedna živa muška osoba te jedno beživotno tijelo nepoznate muške osobe. Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Policijski službenici i pripadnici HGSS-a uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica intenzivno tragaju za nestalim osobama.

Kako neslužbeno doznajemo, migranti i krijumčar u čamcu su prelazili Unu iz BiH u Hrvatsku. Čamac se prevrnuo. Preživjeli kaže da je bilo ukupno pet osoba u čamcu.

Pronađen je i strani državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ). Također je pod nadzorom policije, javila je naknadno policija.

Članak 326. Kaznenog zakona Republike Hrvatske odnosi se na kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma. Ovo djelo obuhvaća krijumčarenje migranata, odnosno omogućavanje ilegalnog prelaska granice ili boravka radi stjecanja imovinske koristi