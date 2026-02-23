Naši Portali
ODGOVOR NA LIKVIDACIJU

VIDEO Drama nakon ubijenog šefa zloglasnog kartela: Blokiraju ceste i pale aute. Vlada potpuni kaos

Ubojstvo narkobosa El Mencho izazvalo prometne blokade po Meksiku
Foto: Reuters/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
23.02.2026.
u 00:01

Nakon ubojstva El Mencha po Meksiku su viđene brojne prometne blokade, a američko ministarstvo pozvalo je svoje državljane u Meksiku da ne izlaze u javnost u više meksičkih saveznih država

Val nasilja i straha zahvatio je dijelove Meksika nakon što je u nedjelju ubijen Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, poznatiji kao El Mencho, vođa ozloglašenog narkokartela Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Njegovi pripadnici, prema dostupnim informacijama, pokrenuli su osvetničke akcije kao odgovor na likvidaciju svog čelnika.

Najtraženiji čovjek u Meksiku i vođa ozloglašenog narkokartela Jalisco New Generation (CJNG) ubijen je u sigurnosnoj operaciji vojske, prema navodima lokalnih medija. Nemesio Oseguera Cervantes, poznat kao „El Mencho“, navodno je ubijen tijekom vojne operacije provedene u zoru u nedjelju u središnjem zapadnom saveznom stanju Jalisco.

Meksičko ministarstvo obrane priopćilo je da je El Mencho preminuo od zadobivenih ozljeda tijekom zračnog prijevoza nakon vojne operacije, izvijestila je novinska agencija Reuters. Jalisco New Generation Cartel proširio se iz svog izvornog uporišta u saveznoj državi Jalisco te danas ima gotovo nacionalnu prisutnost diljem Meksika.

Sjedinjene Američke Države su ranije ponudile nagradu od 15 milijuna dolara (11,1 milijun funti) za informacije koje bi dovele do uhićenja El Mencha. US State Department izdao je upozorenje da se ostane u skloništima za američke državljane u saveznoj državi Jalisco, saveznoj državi Tamaulipas te u dijelovima saveznih država Michoacán, Guerrero i Nuevo León.

Likvidacija jednog od najutjecajnijih narkobosova izazvala je kaos na prometnicama, uključujući višesatne blokade cesta i zapaljena vozila u Jalisku, ali i u drugim saveznim državama. Riječ je o taktici koju karteli često koriste kako bi otežali ili usporili sigurnosne i vojne operacije. Snimke koje se šire društvenim mrežama pokazuju guste stupove dima iznad popularnog turističkog odredišta Puerto Vallarte, dok druge prikazuju putnike koji u strahu bježe kroz zračnu luku u glavnom gradu te savezne države.

Zbog pogoršane sigurnosne situacije, aviokompanija Air Canada u nedjelju poslijepodne objavila je da privremeno obustavlja letove prema Puerto Vallarti te je putnicima preporučila da ne dolaze u zračnu luku dok traje izvanredno stanje.
Ključne riječi
droga narkokartel Meksiko

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
23:38 22.02.2026.

Karteli imaju državu, a ne obratno. Državni službenici se boje kartela, najjači ljudi vlade se boje kartela. Kako se očekuje da državno odvjetništvo radi svoj posao, ako ih nitko neće zaštititi?

DP
Dpejakovic2
23:24 22.02.2026.

Predugo država nema kontrolu u Meksiku, mislim da se ni sad neće ništa promijeniti.

Avatar Marko
Marko
00:26 23.02.2026.

Prepao e narod da sad neće biti droge..

Želite prijaviti greške?

