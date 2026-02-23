VIDEO Drama nakon ubijenog šefa zloglasnog kartela: Blokiraju ceste i pale aute. Vlada potpuni kaos

Val nasilja i straha zahvatio je dijelove Meksika nakon što je u nedjelju ubijen Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, poznatiji kao El Mencho, vođa ozloglašenog narkokartela Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Njegovi pripadnici, prema dostupnim informacijama, pokrenuli su osvetničke akcije kao odgovor na likvidaciju svog čelnika.

🚨⚡️BREAKING: Video from inside Guadalajara Airport shows chaos amid reports that gunmen stormed the area after Mexican drug lord “El Mencho” was killed in Mexico pic.twitter.com/iPyR7pprQI — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) February 22, 2026

🚨🇲🇽: Militares mexicanos eliminaram o líder do Cartel de Jalisco Nova Geração Nemesio Oseguera Cervantes conhecido como El Mencho



Confrontos violentos entre as forças mexicanas e o CJNG em Puerto Vallarta e Guadalajara após a morte de El Mencho no México pic.twitter.com/K5qXTQ5m9q — 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙𝗙 𝗥𝗜𝗢 (@CALLOFFRIO) February 22, 2026

Alerta en Puerto Vallarta, #México: se registran quema de vehículos y bloqueos; la ciudad permanece bajo “Código Rojo” tras las muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. pic.twitter.com/lo56ncqmUx — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) February 22, 2026

Najtraženiji čovjek u Meksiku i vođa ozloglašenog narkokartela Jalisco New Generation (CJNG) ubijen je u sigurnosnoj operaciji vojske, prema navodima lokalnih medija. Nemesio Oseguera Cervantes, poznat kao „El Mencho“, navodno je ubijen tijekom vojne operacije provedene u zoru u nedjelju u središnjem zapadnom saveznom stanju Jalisco.

Meksičko ministarstvo obrane priopćilo je da je El Mencho preminuo od zadobivenih ozljeda tijekom zračnog prijevoza nakon vojne operacije, izvijestila je novinska agencija Reuters. Jalisco New Generation Cartel proširio se iz svog izvornog uporišta u saveznoj državi Jalisco te danas ima gotovo nacionalnu prisutnost diljem Meksika.

Sjedinjene Američke Države su ranije ponudile nagradu od 15 milijuna dolara (11,1 milijun funti) za informacije koje bi dovele do uhićenja El Mencha. US State Department izdao je upozorenje da se ostane u skloništima za američke državljane u saveznoj državi Jalisco, saveznoj državi Tamaulipas te u dijelovima saveznih država Michoacán, Guerrero i Nuevo León.

Likvidacija jednog od najutjecajnijih narkobosova izazvala je kaos na prometnicama, uključujući višesatne blokade cesta i zapaljena vozila u Jalisku, ali i u drugim saveznim državama. Riječ je o taktici koju karteli često koriste kako bi otežali ili usporili sigurnosne i vojne operacije. Snimke koje se šire društvenim mrežama pokazuju guste stupove dima iznad popularnog turističkog odredišta Puerto Vallarte, dok druge prikazuju putnike koji u strahu bježe kroz zračnu luku u glavnom gradu te savezne države.

Tremendo lo que está pasando en Puerto Vallarta. Totalmente tomada por narcos Jalisco.

Ídem en Guadalajara. Hay complicaciones en aeropuertos.



pic.twitter.com/G4YSfaZmh8 — Cristian (@cristiannmillo) February 22, 2026

Zbog pogoršane sigurnosne situacije, aviokompanija Air Canada u nedjelju poslijepodne objavila je da privremeno obustavlja letove prema Puerto Vallarti te je putnicima preporučila da ne dolaze u zračnu luku dok traje izvanredno stanje.