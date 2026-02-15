Od prvog dana nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću Europa se pita hoće li Trump napustiti savez što su ga Amerikanci prije skoro osam desetljeća osnovali zbog obuzdavanja Staljinova Sovjetskog Saveza. Ovog se tjedna nakon ministarskog zasjedanja NATO-a u Bruxellesu napokon počeo nazirati odgovor i na to pitanje. Iako Trumpova administracija konstantno i namjerno proizvodi šokove – carinski rat, Ukrajina, Rusija, Grenland, Venezuela… – čini se da će nas šoka što bi ga izazvalo američko napuštanje NATO-a Trump ipak poštedjeti, ali ne zbog empatije prema Europljanima (Trump zbog patološkog narcizma nije sposoban za empatiju), nego isključivo zbog američkih interesa. Upravo svjedočimo rađanju novog NATO-a, koji su već nazvali NATO 3.0. Dok je prvi NATO bio onaj hladnoratovski, usmjeren na zaštitu Europe i Sjeverne Amerike od ruske prijetnje, a drugi posthladnoratovski i globalni, intervencionistički, američki arhitekti treće verzije NATO-a uvjeravaju da se savez sada vraća na svoje početne postavke i svojim korijenima, ali to je točno samo u manjoj mjeri.
Američko povlačenje iz NATO-a malo je vjerojatno, iako Washington time stalno prijeti, ali uglavnom je riječ o sredstvu političkog pritiska
Dobro jutro. Odavno je NATO postao sredstvo ucjene i reketa umjesto sigurnosni plašt. Samo što pijetlovi koji prerano zakukuriču i na to ukažu nikad nisu dobro došli.