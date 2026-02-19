Naši Portali
NITKO TO NIJE OČEKIVAO

VIDEO Nevjerojatna snimka: Otkriveno što dupinka radi u rijeci Jadro

dupin
Foto: Javna ustanova "More i krš"
1/2
Autor
Karolina Lubina
19.02.2026.
u 14:11

Očekivali smo da će Skalina do danas već biti natrag u moru, no ono što se trenutno događa potpuno nas je iznenadilo, objavili su iz Instituta Plavi svijet

U rijeku Jadro na solinskom području jučer je iz mora uplivao dupin zbog čega su građani pozvani da ga ne uznemiravaju, no danas su otkrivene nove informacije. Riječ je, naime, o dupinki Skalini koja se koti u rijeci Jadro. Objavio je to Institut Plavi svijet. 

- Jučer smo vas izvijestili o opažanju dobre dupinke Skaline u rijeci Jadro. Očekivali smo da će Skalina do danas već biti natrag u moru, no ono što se trenutno događa potpuno nas je iznenadilo. Naime, Skalina je započela s okotom, a na snimkama se vidi kako je mladunac već do pola izašao iz tijela majke - objavili su iz Plavog svijeta uz video dupinke na kojem se jasno vidi mladunac. 

- Iako se dobri dupini mogu kotiti tijekom cijele godine, dolazak mladunaca na svijet obično se odvija u ljetnim mjesecima kada je temperatura mora povišena kako novorođeni mladunci ne bi trošili dodatnu energiju na termoregulaciju. Prilikom okota mladuncu prvo izlazi rep, a potom ostatak tijela. Da se ne bi ugušio glava na kojoj je dišni otvor izlazi zadnja. Porod mora biti brz, a mladuncu da napravi prve udahe pomažu majka i drugi dupini u skupini, gurajući ga prema površini. Inače, prilikom poroda ženka obično nije sama već u skupini s drugim dupinima koji joj pomažu. Zašto se Skalina koti u rijeci i u najhladnijem periodu godine teško se može utvrditi, no nadamo se najboljem - objavili su. 

 
Ključne riječi
rijeka Jadro dupin

