Popularnost ove namirnice eksplodirala preko noći: 'Jedva uspijevamo zadovoljiti sve narudžbe'

Namirnica koja je donedavno imala reputaciju proizvoda rezerviranog za uzak krug ljubitelja 'eko-prehrane' danas doživljava pravi procvat. Tofu je u kratkom razdoblju prerastao u jedan od najbrže rastućih segmenata biljnih proteina, a interes kupaca raste toliko snažno da dio proizvođača više ne uspijeva pratiti potražnju. Dok mnoge druge zamjene za meso stagniraju, tofu se izdvaja kao apsolutni pobjednik, piše Fenix magazin.

Prema podacima agencije Circana, prodaja tofua u 2025. godini skočila je za čak 26,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Još veći rast bilježe pojedini trgovački lanci. Hans-Jürgen Moog, član uprave Rewea, naveo je kako je na policama njihovih supermarketa zabilježen porast od oko 30 posto. U usporedbi s tim, ostali proizvodi iz kategorije biljnih alternativa mesu, poput veganskih odrezaka, rasli su znatno sporije - tek 3,1 posto. Zahvaljujući tome, tofu je učvrstio svoju poziciju i sada zauzima približno petinu ukupnog tržišta biljnih zamjena za meso.

Jedan od glavnih razloga naglog rasta leži u promijenjenom odnosu potrošača prema toj namirnici. Tofu se sve češće doživljava kao nutritivno vrijedna i 'čista' opcija, s visokim udjelom proteina i kratkim popisom sastojaka, bez velikog broja aditiva. Istodobno, izgubio je status egzotične hrane iz specijaliziranih trgovina te postao svestran sastojak koji se sve češće pojavljuje u popularnim receptima na društvenim mrežama.

Nagla ekspanzija potražnje dovela je i do problema u opskrbi. Veliki proizvođači, poput tvrtki Taifun i Berief, suočeni su s izazovom jer postojeći proizvodni kapaciteti jedva uspijevaju zadovoljiti sve narudžbe. Popularnosti pridonosi i njegov nutritivni profil. Tofu sadrži sve esencijalne aminokiseline potrebne za izgradnju mišića i obnovu stanica, a često je bogat mineralima poput kalcija, željeza i magnezija, koji su važni za kosti i opće zdravlje. Uz to, prirodno ne sadrži kolesterol i ima nizak udio zasićenih masnoća, zbog čega se smatra dobrim izborom za zdravlje srca.