Poznati YouTuber Logan Paul srušio svjetski rekord - Pokemon karticu prodao za 16,5 milijuna dolara

Kreator sadržaja za YouTube i WWE hrvač Logan Paul ušao je u povijest prodajom izuzetno rijetke Pikachu Illustrator kartice za svjetski rekordnih 16,5 milijuna dolara na aukciji. Široko poznata kao 'Kralj kolekcionarskih predmeta', karta Pikachu Illustrator Pokemon neki smatraju svetim gralom jer je najskuplja karta te vrste i vjeruje se da postoji samo oko 40 primjeraka.

Paul ga je kupio 2021. na privatnoj prodaji za 5,2 milijuna dolara, postavivši tada još jedan svjetski rekord kao najskuplja prodana Pokémon karta. Ovom prilikom, karta je ponuđena najvišem ponuđaču putem online aukcijske kuće Goldin, a sudac Guinnessove knjige rekorda bio je prisutan kako bi se osiguralo da je prodaja učinila ovu Pokemon kartu najskupljom, a ujedno i najskupljom kartom za razmjenu na aukciji.

Pikachu Illustrator je izuzetno popularan među kolekcionarima jer ga je dizajnirala Japanka Atsuko Nishida, koja se smatra izvornom tvorkinjom Pikachua. Karta je dodijeljena isključivo pobjednicima natjecanja u strip ilustraciji CoroCoro u Japanu krajem 1990-ih, ali nikada nije izdana u paketima.

Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Loganova kartica dobila je najvišu ocjenu 10 od strane Professional Sports Authenticator (PSA), koji ocjenjuje kartice od nule, na temelju njihovih kvaliteta i karakteristika poput savršeno zaobljenih rubova, oštrog fokusa i punog, originalnog sjaja. Prije pet godina, Logan Paul postavio je svjetski rekord kada je kupio tu Pokémon karticu za 5,275 milijuna dolara. To se pokazalo kao dobra investicija - influencer i hrvač prodao je sada tu karticu za nevjerojatnih 16,492 milijuna dolara, dodavši uz to ogrlicu optočenu dijamantima vrijednu oko 80.000 dolara, a u kojoj je držao karticu oko vrata.

Vjeruje se da je ta kartica Loganu donijela više od 8 milijuna dolara profita nakon odbijanja aukcijskih naknada. Aukcija je trajala 42 dana, ali završila je višesatnim nadmetanjem u ponedjeljak, koju je Paul prenosio na svom YouTube kanalu. „O, moj Bože, ovo je ludo“, rekao je nakon što je aukcija završila i konfeti su poplavili.

Nekoliko trenutaka kasnije, službenik Guinnessove knjige rekorda pojavio se na ekranu i potvrdio da je Paul prodao najskuplju kolekcionarsku karticu ikad na aukciji. Kupac, vlasnik fondova rizičnog kapitala AJ Scaramucci, rekao je da je njegova povijesna kupnja bila prva kupnja u njegovoj "planetarnoj potrazi za blagom" - njegovoj potrazi za stavrim do kojih je „nemoguće doći“. „U potrazi sam za kupnjom fosila dinosaura T-Rexa, kupit ću Deklaraciju o neovisnosti i tu neću stati“, rekao je Scaramucci, sin financijera i bivšeg kratkotrajnog direktora komunikacija Bijele kuće Anthonyja Scaramuccija .

„Ovo je bio samo početak. Pokémon je medijska franšiza s najvećom zaradom na svijetu, nadmašujući čak i Disney i Ratove zvijezda. Vrijednost karata naglo je porasla, nadmašivši sportske karte i pobijedivši burzu S&P za 3000% u posljednjih 20 godina, rekao je osnivač i izvršni direktor aukcijske kuće Goldina, Ken Goldin, za CNN u prosincu nakon što je Logan potvrdio da će kartu prodati na aukciji. „Ovo je najpoželjnija kolekcionarska karta na svijetu“, rekao je.

Goldin je rekao da se Illustrator smatra „svetim gralom svih Pokémon karata“ i da je Paulova karta ono što svi žele jer je praktički besprijekorna – jedina Illustrator karta koju je agencija za autentifikaciju PSA ocijenila kartom najvišeg 10. stupnja. Samo osam Pikachu Illustrator kartica dobilo je PSA ocjenu 9, a Paulova prodaja je jedina PSA ocjena 10, najviša i najpoželjnija ocjena koju dodjeljuje PSA.

Kako se nadmetanje u ponedjeljak bližilo kraju, cijena se isprva zadržala na 6,882 milijuna dolara, sve dok niz ponuda u zadnji čas tijekom produženog razdoblja nadmetanja koje je trajalo nekoliko sati nije doveo konačni iznos aukcije na 16,492 milijuna dolara od ukupno 97 ponuda.

Kao što je spomneuo i Ken Goldin vrijednost Pokémon kartica porasla za 3261% u posljednjih 20 godina, prema podacima koje je objavila Card Ladder, platforma koja prati cijene karata za trgovanje. Samo u posljednjoj godini, prosječna cijena Pokémon kartica porasla je za gotovo 46% - daleko nadmašujući prinos burzovnog indeksa S&P 500.

Za mnoge kolekcionare, Pokémoni i sportske karte nisu samo hobiji - postali su alternativna ulaganja. „Pokémon je desetljećima bio kamen temeljac kolekcionarstva na eBayu, a 2024. godine vidjeli smo gotovo 14 000 pretraživanja za 'Pokémon' svakog sata“, prema riječima potpredsjednika eBay Global Collectibles Adama Irelanda .

Upravo je YouTuber i influencer Logan Paul pomogao je potaknuti trend, trošeći milijune na rijetke karte i dokumentirajući svoje kupnje za svoju ogromnu online publiku. Godine 2022. Paul je oborio Guinnessov svjetski rekord za najskuplju privatno prodanu Pokémon kartu: kartu Pikachu Illustrator od 5,275 milijuna dolara s ocjenom PSA 10. „Ova me kartica koštala više od mog ranča. Mojeg ranča od 84 hektara“, rekao je Paul tada.

A sada je taj rekord još jednom srušio. Za trostruku višu cijenu. „S obzirom na eksploziju potražnje, tiskamo maksimalnim kapacitetom kako bismo obožavateljima isporučili što veći broj karata za trenutna proširenja, a istovremeno osigurali održavanje standarda kvalitete“, rekao je za Fortune Barry Sams, potpredsjednik Pokémon Company Internationala za razvoj igara. Dodao je da oni koji su odrasli s Pokémonima sada ih upoznaju sa svojom djecom, često ponovno posjećujući stare kolekcije karata i dijeleći uspomene kroz generacije.