Koga u Hrvatskoj, nakon 80 godina, i dalje plaše grobovi Hrvata u Sloveniji?

Četrnaest je dana prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Prošlo je i 80 godina od bleiburške tragedije i 35 godina od osnivanja suvremene hrvatske države a da kao nacija još nismo omogućili dostojanstven ukop desecima tisuća Hrvata koje je u svibnju i lipnju 1945. likvidirala Titova pobjednička vojska. Dok je trajala Jugoslavija, i sjećanje na tu tragediju i Križni put bilo je strogo zabranjeno i kažnjavano, a u 1990-ima se barem moglo početi govoriti o ratnim zločinima i svirepim ubojstvima nad poraženim vojnicima i civilima.
Pa kad kažu da Hrvatska ima temelje na "antifašizmu"....