Koga u Hrvatskoj, nakon 80 godina, i dalje plaše grobovi Hrvata u Sloveniji?

15.02.2026.
u 06:31

Ako hrvatska Vlada nema novca za zbrinjavanje 750 grobišta Hrvata u Sloveniji, neka tako kaže; mnogi će Hrvati i poduzetnici donirati za njihov dostojanstven ukop

Četrnaest je dana prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Prošlo je i 80 godina od bleiburške tragedije i 35 godina od osnivanja suvremene hrvatske države a da kao nacija još nismo omogućili dostojanstven ukop desecima tisuća Hrvata koje je u svibnju i lipnju 1945. likvidirala Titova pobjednička vojska. Dok je trajala Jugoslavija, i sjećanje na tu tragediju i Križni put bilo je strogo zabranjeno i kažnjavano, a u 1990-ima se barem moglo početi govoriti o ratnim zločinima i svirepim ubojstvima nad poraženim vojnicima i civilima.

DC
dc
07:51 15.02.2026.

Pa kad kažu da Hrvatska ima temelje na "antifašizmu"....

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
07:25 15.02.2026.

zamislite samo da vlast dodje u ruke oreskovicke. tko bi od nas na portalu prezivio njenu diktaturu proleterijata?

MA
marina
07:15 15.02.2026.

svinjeizkrstićevabusa, kakve veze to što pišeš ima s temom Ivankvićeva članka? Ako već spominješ „čudne događaje“, napiši o njima svoj tekst i objavi ga. Naravno da nećeš. A što se tiče Bleiburga i Križnog puta, u Titovoj Jugoslaviji o tomee je bilo opasno i govoriti, a kamoli nešto javno napisati.To je činjenica, sviđalo se to nekome ili ne. Zato danas rasprava na tu temu mora počivati na činjenicama i istraživanjima, a ne na etiketiranju ili prešućivanju.

