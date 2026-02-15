'Iako smo prije baratali brojkom od 1,6 milijuna Amerikanaca hrvatskog podrijetla, ima nas oko milijun'

Steve Rukavina hrvatski je Amerikanac i jedan od najistaknutijih aktivista za hrvatske interese u Sjedinjenim Američkim Državama. Još 1989. postao je član neprofitne organizacije i humanitarne inicijative Croatian Democracy Project (CDP), a danas je lider organizacije čiji je naziv kompliciran, ali njezina uloga u jačanju veza hrvatskih Amerikanaca sa samom Hrvatskom, ali i predstavljanju hrvatskih Amerikanaca u institucijama u Washingtonu dobro je poznata. Organizacija se zove Nacionalna federacija kulturnih fundacija hrvatskih Amerikanaca (NFCACF).