Preminuo je na rukama supruge tri mjeseca nakon dijagnoze: Kad je saznao za opaku bolest pomirio se sa svima

Vijest o smrti Marinka Rokvića iznenadila je i rastužila javnost prije pet godina. Iako se znalo da mu je zdravstveno stanje narušeno, pjevač je do kraja od obožavatelja krio pravu dijagnozu. Preminuo je u 68. godini od karcinoma gušterače, a njegova borba, koja je trajala otprilike godinu dana, bila je otežana komplikacijama. Nakon što je prebolio koronavirus, mjesecima se borio i s teškom bakterijom koja mu je napala organizam. Nažalost, bolest je metastazirala i njegovo tijelo nije izdržalo.

Svjestan težine bolesti, Marinko Rokvić izrazio je želju da posljednje dane provede u toplini obiteljskog doma na Košutnjaku, a ne u bolnici, što je njegova obitelj ispoštovala. Do samog kraja uz njega je bila supruga Slavica, koja je po struci zdravstvena radnica. Prema riječima bliskih izvora, pjevač je preminuo na njezinim rukama, okružen ljubavlju najbližih koje je neizmjerno volio. - Supruga Slavica uz njega je bila do samog kraja. Njegovala je Marinka u njihovom obiteljskom domu na Košutnjaku, gdje je on i umro u subotu. Nije htio da ga vode u bolnicu. Svjestan da je teško obolio i da mu se bliži kraj, izrazio je želju da umre kod kuće, što su njegovi najbliži ispoštovali. Slavica je, navodi naš izvor, sa suprugom bila neprestano sve dok nije izdahnuo, a s obzirom na to da je ona po struci zdravstveni radnik, Marinko je imao najbolju njegu u najtežim trenucima - ispričao je izvor za Kurir.

Marinko Rokvić ostavio je neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Rođen u Bosanskom Petrovcu, izgradio je karijeru koja je trajala desetljećima. Pjesme poput "Da volim drugu ne mogu" i "Skitnica" dio su bogate ostavštine. Temelj njegova života bila je obitelj. Suprugu Slavicu upoznao je 1984. u Zagrebu, a vjenčali su se nakon samo tri susreta. U braku dugom više od tri desetljeća dobili su sinove Nikolu i Marka. Marinko je iz prijašnje veze imao i sina Darija, a upravo je Slavica bila ključna u izgradnji bliskog odnosa među polubraćom. - Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lijepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sljedeći put smo se vidjeli u Beogradu kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio - ispričao je Dario, koji je s majkom godinama živio u Kanadi.

U najtežim trenucima obitelj je utjehu pronašla u vjeri. Marinkov sin Nikola kasnije je otkrio kako se otac duhovno preporodio. Tri mjeseca prije smrti, Marinko i Slavica obnovili su bračne zavjete u crkvi, a pjevač se, prema Nikolinim riječima, životno ispovjedio i sa svima pomirio. - Bolest je prilika da čovjek duhovno ojača i da se pripremi za ono gdje svi jednog dana trebamo otići. Moj otac se životno ispovjedio, tri mjeseca pred odlazak on i majka vjenčali su se u crkvi, izmirio se sa svim ljudima… Medicina nema odgovor na rak gušterače, ali on se duhovno preporodio. Bio sam zapanjen njegovom hrabrošću. Ako smo kršćani, vjerujemo u vječni život, pa ja vjerujem da se on odlaskom rodio - kazao je Nikola u razgovoru za Hello.