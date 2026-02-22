Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVILA NA MREŽAMA

Belgijski novinar Ruben Van Gucht čeka dijete sa spisateljicom

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
22.02.2026.
u 12:02

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht ponovno je u središtu pozornosti zbog svog ljubavnog života. Njegova dugogodišnja partnerica, autorica Charlotte Van Looy, objavila je da čekaju svoje prvo dijete

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, čeka dijete s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy. Ona je na Instagramu objavila fotografiju svoja tri psa kako poziraju uz jezero, a pas u sredini oko vrata nosi uokvirenu fotografiju ultrazvuka, čime je otkrila vijest. Uz fotografiju je napisala i poruku kojom je dala naslutiti da čekaju djevojčicu. - Tri sestre spremne su od ljeta zaštititi našu malu lavicu svom svojom ljubavlju. Čopor je potpun. Krug je zatvoren - poručila je Charlotte i u objavi označila Rubena.

Van Looy se unaprijed osvrnula na potencijalne kritike. - Ruben i ja svjesno koračamo ovom novom stazom na svoj način, ali oboje s istim prioritetom: dobrobit naše kćeri - napisala je te dodala poruku: - Pečat naše ljubavi ne treba daljnje objašnjenje... Negativni komentari se uklanjaju, čestitke su u potpunosti prihvaćene - zaključila je uz poruku: "Živio život".

Bivši suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić već godinama je u vezi s Charlotte, a na društvenim mrežama često objavljuju detalje svog odnosa. Cijeloj priči dodatnu dimenziju daje i činjenica da je Ruben posljednjih tjedana viđen u društvu manekenke Valentine Besard, s kojom je objavljivao i fotografije s putovanja po Grčkoj.

FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu
1/48

Ključne riječi
Ruben Van Gucht Charlotte Van Looy showbiz

Komentara 5

Pogledaj Sve
PA
PapezJanez
12:49 22.02.2026.

Uskoro bude i ta bivša

KU
Kujttim
12:44 22.02.2026.

Mondo Van Gucht će dobiti sestru.

GO
Goldoni
13:13 22.02.2026.

Vijest za koga

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
književna preporuka miljenka jergovića

Muškarac je napisao i nacrtao izvanredno zanimljiv ženski ispovjedni roman o odrastanju

"Ninina bilježnica" je, dakle, ženska priča muškog autora. Domagoj Rogulj (1978.) napisao je i nacrtao izvanredno zanimljiv ženski ispovjedni roman o odrastanju, kakav bi, da smo malo slobodniji i opušteniji, ili da su naši doživljaji umjetnosti i književnosti više određeni stilskim i poetičkim razlikama, a manje razlikama koje su zadane ginekološkim i urološkim zadatostima, zapravo pripadao i ženskom pismu, i ženskom stripu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!