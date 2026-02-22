Belgijski novinar Ruben Van Gucht čeka dijete sa spisateljicom

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, čeka dijete s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy. Ona je na Instagramu objavila fotografiju svoja tri psa kako poziraju uz jezero, a pas u sredini oko vrata nosi uokvirenu fotografiju ultrazvuka, čime je otkrila vijest. Uz fotografiju je napisala i poruku kojom je dala naslutiti da čekaju djevojčicu. - Tri sestre spremne su od ljeta zaštititi našu malu lavicu svom svojom ljubavlju. Čopor je potpun. Krug je zatvoren - poručila je Charlotte i u objavi označila Rubena.

Van Looy se unaprijed osvrnula na potencijalne kritike. - Ruben i ja svjesno koračamo ovom novom stazom na svoj način, ali oboje s istim prioritetom: dobrobit naše kćeri - napisala je te dodala poruku: - Pečat naše ljubavi ne treba daljnje objašnjenje... Negativni komentari se uklanjaju, čestitke su u potpunosti prihvaćene - zaključila je uz poruku: "Živio život".

Bivši suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić već godinama je u vezi s Charlotte, a na društvenim mrežama često objavljuju detalje svog odnosa. Cijeloj priči dodatnu dimenziju daje i činjenica da je Ruben posljednjih tjedana viđen u društvu manekenke Valentine Besard, s kojom je objavljivao i fotografije s putovanja po Grčkoj.