Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČNE VIZIJE

Mračna predviđnja proroka kojeg nazivaju i 'novi Nostradamus' za 2026. godinu

Craig Hamilton-Parker
Screenshot/You Tube
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
19.02.2026.
u 11:12

Hamilton-Parker, koji je navodno predvidio smrt kraljice Elizabete II. i pandemiju Covid-19, sada dijeli pet dramatičnih prognoza koje bi mogle potresti globalni poredak

Britanski vidovnjak Craig Hamilton-Parker, poznat kao "Prorok propasti" i "novi Nostradamus", ponovno je šokirao svijet svojim najnovijim vizijama za 2026. godinu. Hamilton-Parker, koji je navodno predvidio smrt kraljice Elizabete II. i pandemiju Covid-19, sada dijeli pet dramatičnih prognoza koje bi mogle potresti globalni poredak. Tvrdi da svoje vizije dobiva kroz duhovna čitanja, drevne indijske tekstove te suradnju sa suprugom Jane i drugim medijima. Naglašava da budućnost nije fiksna jer pozitivne misli, molitve i vizualizacije mogu je promijeniti na bolje. 

Donald Trump dobiva treći mandat uz izvanredno stanje

Unatoč 22. amandmanu Ustava SAD-a koji ograničava predsjedničke mandate na dva, Hamilton-Parker vidi da Trump ostaje na vlasti treći put. Razlog bi bila velika globalna kriza,  vjerojatno sukob oko Tajvana, Irana ili nekog drugog žarišta – koja bi omogućila uvođenje izvanrednih ovlasti i suspenziju normalnih izbornih pravila. "Svijet se promijenio toliko da bi izvanredne situacije mogle prevladati postojeća ograničenja. Očekujte period velikih sukoba", kaže on, pozivajući se na Nadi proročanstva o savezu Kine i Rusije protiv SAD-a (ili Irana).

Velika plinska katastrofa iznad Japana

Još 2015. u svojoj knjizi Messages from the Universe predvidio je da će neka zemlja biti prekrivena oblakom otrovnog plina. Sada precizira - Japan, posebno sjeverni dio zemlje, oko kolovoza 2026. godine. Uzrok bi mogao biti bomba, vulkanska erupcija ili sabotaža. Istovremeno bi mogao uslijediti masovni cyber-napad koji bi paralizirao financije, kriptovalute, industriju i AI tržište. "Zlato će naglo skočiti, a zatim pasti", upozorava i poziva ljude da šalju pozitivne misli kako bi se katastrofa ublažila.

Drugi, precizni nuklearni napad na Iran

Nakon što je ranije predvidio i tvrdi da se dogodio prvi napad na iranske nuklearne objekte, Hamilton-Parker vidi novi udar u ožujku 2026. "Vrlo precizni napadi – ne samo na vodstvo, već i na preostale ključne nuklearne instalacije. One ne smiju ostati netaknute", kaže. Istodobno predviđa brze zračne operacije u Jemenu bez kopnenih snaga, nakon čega slijedi povlačenje. Ishod ostavlja iranskom narodu, uz nadu u tranziciju prema demokraciji, ali upozorava da revolucije ne uvijek donose bolje rezultate. Posebno ističe prava žena u Iranu i poziva na slanje pozitivnih energija za slobodu te zemlje.

Greenland – ne invazija, već ogroman ekonomski dogovor

Umjesto vojne okupacije, tvrdi da vidi da se radi o resursima, nafta, rijetki zemni metali i strateški položaj. SAD će vršiti pritisak i na kraju sklopiti veliki ekonomski sporazum s ogromnim isplatama Grenlandu. "Ovo je više pitanje nekretnina nego vojne sile, dogovor će se postići", tvrdi. Također komentira slučaj Chagos otoka. Smatra da je britanski dogovor o predaji otoka Mauricijusu "ludost" i da neće proći, jer će se britanskoj javnosti vratiti kao velika politička greška.

Slabljenje NATO-a, vojni puč u Kini i novi svjetski poredak

NATO će oslabiti, a do 2030. mogao bi nastati novi "svjetski policajac", možda evolucija NATO-a, UN-a i Trumpovih inicijativa, tvrdi. U Kini predviđa vojni puč koji je već očistio umjerenije generale, ostavljajući agresivnije vođe na vlasti. Ekonomski problemi u Kini mogli bi izazvati velike nemire koji će dominirati 2026. godinom. Kritizira britanskog premijera Keira Starmera zbog približavanja Kini, upozoravajući na rizike špijunaže i kontrole ključne infrastrukture.

"Ovo su posljednje faze teškog doba prije nego što dođe bolje vrijeme. Usredotočite se na pozitivne misli, stabilniji i mirniji svijet dolazi nakon ovih turbulencija", ublažava svoja predviđanja Hamilton-Parker, piše Mirror
Ključne riječi
Prorok Craig Hamilton-Parker

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!