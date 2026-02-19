Mračna predviđnja proroka kojeg nazivaju i 'novi Nostradamus' za 2026. godinu

Britanski vidovnjak Craig Hamilton-Parker, poznat kao "Prorok propasti" i "novi Nostradamus", ponovno je šokirao svijet svojim najnovijim vizijama za 2026. godinu. Hamilton-Parker, koji je navodno predvidio smrt kraljice Elizabete II. i pandemiju Covid-19, sada dijeli pet dramatičnih prognoza koje bi mogle potresti globalni poredak. Tvrdi da svoje vizije dobiva kroz duhovna čitanja, drevne indijske tekstove te suradnju sa suprugom Jane i drugim medijima. Naglašava da budućnost nije fiksna jer pozitivne misli, molitve i vizualizacije mogu je promijeniti na bolje.

Donald Trump dobiva treći mandat uz izvanredno stanje

Unatoč 22. amandmanu Ustava SAD-a koji ograničava predsjedničke mandate na dva, Hamilton-Parker vidi da Trump ostaje na vlasti treći put. Razlog bi bila velika globalna kriza, vjerojatno sukob oko Tajvana, Irana ili nekog drugog žarišta – koja bi omogućila uvođenje izvanrednih ovlasti i suspenziju normalnih izbornih pravila. "Svijet se promijenio toliko da bi izvanredne situacije mogle prevladati postojeća ograničenja. Očekujte period velikih sukoba", kaže on, pozivajući se na Nadi proročanstva o savezu Kine i Rusije protiv SAD-a (ili Irana).

Velika plinska katastrofa iznad Japana

Još 2015. u svojoj knjizi Messages from the Universe predvidio je da će neka zemlja biti prekrivena oblakom otrovnog plina. Sada precizira - Japan, posebno sjeverni dio zemlje, oko kolovoza 2026. godine. Uzrok bi mogao biti bomba, vulkanska erupcija ili sabotaža. Istovremeno bi mogao uslijediti masovni cyber-napad koji bi paralizirao financije, kriptovalute, industriju i AI tržište. "Zlato će naglo skočiti, a zatim pasti", upozorava i poziva ljude da šalju pozitivne misli kako bi se katastrofa ublažila.

Drugi, precizni nuklearni napad na Iran

Nakon što je ranije predvidio i tvrdi da se dogodio prvi napad na iranske nuklearne objekte, Hamilton-Parker vidi novi udar u ožujku 2026. "Vrlo precizni napadi – ne samo na vodstvo, već i na preostale ključne nuklearne instalacije. One ne smiju ostati netaknute", kaže. Istodobno predviđa brze zračne operacije u Jemenu bez kopnenih snaga, nakon čega slijedi povlačenje. Ishod ostavlja iranskom narodu, uz nadu u tranziciju prema demokraciji, ali upozorava da revolucije ne uvijek donose bolje rezultate. Posebno ističe prava žena u Iranu i poziva na slanje pozitivnih energija za slobodu te zemlje.

Greenland – ne invazija, već ogroman ekonomski dogovor

Umjesto vojne okupacije, tvrdi da vidi da se radi o resursima, nafta, rijetki zemni metali i strateški položaj. SAD će vršiti pritisak i na kraju sklopiti veliki ekonomski sporazum s ogromnim isplatama Grenlandu. "Ovo je više pitanje nekretnina nego vojne sile, dogovor će se postići", tvrdi. Također komentira slučaj Chagos otoka. Smatra da je britanski dogovor o predaji otoka Mauricijusu "ludost" i da neće proći, jer će se britanskoj javnosti vratiti kao velika politička greška.

Slabljenje NATO-a, vojni puč u Kini i novi svjetski poredak

NATO će oslabiti, a do 2030. mogao bi nastati novi "svjetski policajac", možda evolucija NATO-a, UN-a i Trumpovih inicijativa, tvrdi. U Kini predviđa vojni puč koji je već očistio umjerenije generale, ostavljajući agresivnije vođe na vlasti. Ekonomski problemi u Kini mogli bi izazvati velike nemire koji će dominirati 2026. godinom. Kritizira britanskog premijera Keira Starmera zbog približavanja Kini, upozoravajući na rizike špijunaže i kontrole ključne infrastrukture.

"Ovo su posljednje faze teškog doba prije nego što dođe bolje vrijeme. Usredotočite se na pozitivne misli, stabilniji i mirniji svijet dolazi nakon ovih turbulencija", ublažava svoja predviđanja Hamilton-Parker, piše Mirror.