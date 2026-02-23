Prekretnica za rat u Ukrajini već ove godine? Vodeći stručnjak za rusku vojsku: 'Vrijeme se okreće protiv Moskve'

Poznati vojni analitičar Michael Kofman, suradnik u zakladi Carnegie Endowmenta za međunarodni mir i jedan od najcjenjenijih stručnjaka za rat u Ukrajini, upozorava da 2026. godina može biti prekretnica u kojoj se vrijeme okreće protiv Moskve. U ekskluzivnom intervjuu za Foreign Affairs, Kofman analizira da je 2025. bila neuspješna godina za rusku vojsku, unatoč prednostima u ljudstvu i oružju. Rusija nije ostvarila značajne proboje, a gubici u ljudstvu do jeseni/zime 2025. počeli su se približavati ili čak premašivati stopu novačenja, što ograničava daljnje širenje snaga i održavanje visokog tempa ofenzive u 2026.

"Dinamika bojišta mijenja se svaka tri do četiri mjeseca", rekao je Kofman, ukazujući na brze cikluse prilagodbe taktike i tehnologije.

Ipak, rat posljednje dvije godine ima karakter iscrpljivanja i pozicijskih borbi. Jedno od Kofmanovih najkonkretnijih zapažanja odnosi se na evoluciju ratovanja dronovima. "Tko je imao superiornost u korištenju dronova, imao je inicijativu na terenu, slobodu djelovanja i mogao je diktirati tempo bitke“, rekao je. Ta prednost, napomenuo je, nije statična. Ukrajina je 2025. godinu započela sa značajnom prednošću, s pritiskom dronova prvenstveno usmjerenim na rusku vojsku. S vremenom je ruska vojska potisnula tu zonu 'više unatrag nad Oružanim snagama Ukrajine', stvarajući puno veći paritet do kraja godine, prenosi Baltic Sentinel.

Prema Kofmanu, dronovi nisu okončali pozicijsko ratovanje već suga preoblikovali. Obje su se vojske prilagodile, proširivši proizvodnju jurišnih dronova. Rezultat je bio otežano kretanje, skuplje pogreške i rjeđi proboji. Unatoč ruskim prednostima u ljudstvu i materijalu, Kofman tvrdi da 2025. nije Moskvi donijela rezultate koji su priželjkivali. "2025. nije bila uspješna godina za rusku vojsku", rekao je. Ruski napredak dogodio se uglavnom duž osi kojoj ruska vojska zapravo nije davala prioritet. Kofman je opisao ruski pristup koji daje prioritet visokom operativnom tempu duž vrlo širokog fronta, kladeći se da će kontinuirani pritisak na kraju razbiti ukrajinsku koheziju. Ali strategija nije donijela značajne proboje i došla je uz sve veće ljudske žrtve. "Način na koji se ruska vojska bori jednostavno nije pogodan za postizanje bilo kakvih operativno značajnih proboja“, rekao je.

Ruski nepovratni gubici u 2025. počeli su stvarno rasti i odgovarati njihovoj stopi novačenja, što je značilo da Rusija više nije mogla širiti snage. Implikacija je, sugerirao je, da bi održavanje istog tempa ofenzivnih aktivnosti u 2026. moglo postati sve teže, ne zato što Rusiji ponestaje ljudi, već zato što trenutna metoda borbe ne poboljšava učinkovitost.

Čak i minimalni teritorijalni cilj Rusije ostaje nedostižan. "Nisu uspjeli zauzeti ni ostatak Donjecka", a Ukrajina još uvijek kontrolira "preko posljednjih 20%" regije. Ne čini se da je ruska vojska išta bliže ostvarenju tog minimalnog cilja.

Na pitanje priprema li se koja strana za prekid vatre, Kofman je bio izravan: "Mislim da obje strane pretpostavljaju da će se ovaj rat nastaviti", rekao je. Ovaj rat u osnovi nije o tome tko kontrolira sljedećih 10 kilometara Donjecka, rekao je, dodajući da umjesto toga "borbe određuju relativnu prednost koju svaka strana ima u pregovorima". Kofman je također tvrdio da zahtjevi Moskve za pregovore i dalje nisu u skladu s njezinim vojnim učinkom. Sjedinjene Države, rekao je, poslužile su kao katalizator za sužavanje pozicija između Ukrajine i Europe, ali glavni izuzetak je Rusija.

"Želio je rat od samog početka tijekom pregovora 2021. i ultimatuma koje je postavio. On i dalje želi rat", kazao je Kofman o Putinu. Kofman je sugerirao da američki kreatori politike povremeno iznova otkrivaju tešku istinu: čak ni privlačne diplomatske ili ekonomske ponude možda neće nadmašiti Putinovu želju za nastavkom sukoba. "On to želi više od svih ostalih stvari koje se trenutno nude na stolu", rekao je američki analitičar ukrajinskog podrijetla.

Na pitanje zašto, Kofman je ukazao na više čimbenika. Rusko društvo i elite, rekao je, prilagodili su se ratu, a prekid rata mogao bi stvoriti ekonomske i političke turbulencije. "Bio bi pravi izazov i kriza za rusko gospodarstvo da se prilagodi“, rekao je, iako je napomenuo da se Rusija ovom trenutku istinski bori održati rat.

Kofman je nadalje sugerirao da unutarnja dinamika može iskriviti stratešku sliku Moskve. "Vidite vojno vodstvo... koje govori političkom vodstvu da su na bojnom polju postigli stvari koje zapravo nisu postigli", rekao je, postavljajući pitanja o tome koliko točno Putin razumije uvjete na frontu.S ukrajinske strane, Kofman je naglasio da izdržljivost počiva na strogim ograničenjima - posebno u pogledu ljudske snage. "Dugoročni izazov za Ukrajinu prije svega je ljudstvo", rekao je.

Ukrajina je to kompenzirala dronovima, tehnologijom i taktičkim inovacijama, rekao je, ali je upozorio na fantazije o bojnom polju samo s dronovima. "Ratovanje dronovima zahtijeva puno ljudske snage. U konačnici ne možete imati bojno polje samo s dronovima“, rekao je

Osim ljudstva, Kofman je istaknuo probleme zapovijedanja i kontrole iznad razine brigade, opisujući snage koje se dugo bore s koherentnom koordinacijom operacija na višim ešalonima. Napomenuo je da je Ukrajina u protekloj godini stvorila korpuse, što je donijelo značajan napredak, a istovremeno se i dalje bori s kulturom mikroupravljanja od vrha prema dolje koja može ograničiti fleksibilnost, uključujući taktičko povlačenje. "Rusija je u posljednje dvije godine doista proširila kampanju udara protiv Ukrajine", rekao je. Ipak, izrazio je skepticizam da bombardiranje samo po sebi može donijeti odlučujuće rezultate.

Kofman je naglasio da Washington i dalje igra vodeću koordinacijsku ulogu u sigurnosnoj pomoći. Europa s vremenom može preuzeti veći teret, sugerirao je, ali „sigurno nisu u poziciji da to učine sve ili da to učine u velikom opsegu“ bez značajne tranzicije.