FOTO Kako su to označeni dijelovi Hrvatske? Stara američka karta uzburkala duhove

Objava stare povijesne karte na hrvatskom Redditu pod naslovom "'Turska u Europi' stara karta osmanskog carstva prikazuje i dio Hrvatske pod okupacijom" brzo je privukla pažnju korisnika i pokrenula lavinu komentara. Karta prikazuje Osmansko carstvo na vrhuncu moći, s granicama koje sežu duboko u teritorij današnje Hrvatske, što je kod mnogih izazvalo snažne emocije i potaknulo razmišljanje o turbulentnoj prošlosti. Rasprava je odmah otkrila duboko ukorijenjen osjećaj nacionalnog ponosa i otpornosti. Jedan od najpopularnijih komentara, koji je sažeo misli mnogih, glasi: "Kad čitam o tome svemu kroz povijest promislim se 'Dobro smo mi i opstali kao narod'". Na to se nadovezao drugi korisnik s opaskom: "Narod opstaje njega se teško potpuno uništi, ali imati državu, dobro da smo to uspjeli". U komentarima su se ponavljali i povijesni termini poput "Antemurale Christianitatis" (Predziđe kršćanstva), podsjećajući na ulogu Hrvatske kao branitelja Europe tijekom osmanskih osvajanja.

Osim emotivnih reakcija, pažljiviji promatrači uočili su niz neobičnih i intrigantnih detalja na samoj karti. Jedan je komentator istaknuo nekoliko ključnih točaka: prostor današnje bosanske krajine jasno je označen kao "Croatia", odnosno Hrvatska, Jadransko more nazvano je "Gulf of Venice" (Venecijanski zaljev), a sama karta sadrži dvije skale za geografsku dužinu, jednu mjerenu od Greenwicha, a drugu od Washingtona. Ovi detalji potaknuli su daljnje istraživanje i raspravu o porijeklu karte. Ubrzo je stiglo i objašnjenje. Riječ je o karti američkog kartografa Anthonyja Finleyja, izrađenoj za njegov 'General Atlas' iz 1827. godine. Finley se oslanjao na starije austrougarske karte, što objašnjava mnoge od ovih "čudnih" naziva. Primjerice, naziv "Venecijanski zaljev" prijevod je njemačkog termina "Meerbusen von Venedig", koji se koristio na austrijskim kartama i odražavao je stoljetnu pomorsku dominaciju Mletačke Republike na Jadranu. Isto tako, naziv Turska Hrvatska (na karti "Croatia") bio je uobičajen termin za područja Kraljevine Hrvatske koja su pala pod osmansku vlast i kasnije administrativno pripojena Bosanskom ejaletu.

Zanimljivo je i vrijeme u kojem se ova rasprava pojavila. Početkom veljače 2026. godine, odnosi između Europske unije i Turske ponovno su u fokusu javnosti zbog razgovora na visokoj razini o modernizaciji Carinske unije, ali i zbog rezolucije Europskog parlamenta koja je osudila Tursku zbog protjerivanja kršćanskih radnika. U tim debatama sudjelovao je i hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol, što povijesne teme poput ove čini izuzetno aktualnima. Rasprava na Redditu pokazala je kako jedna stara karta može poslužiti kao snažan katalizator za razgovor o identitetu, povijesnim nepravdama i borbi za opstanak. Dok su neki korisnici vodili detaljne debate o granicama srednjovjekovne bosanske i hrvatske države, drugi su se prisjećali "ostataka ostataka nekad slavnog Kraljevstva Hrvatskog". Na kraju, čini se da je ova objava uspjela ujediniti korisnike u zajedničkom osjećaju čuđenja i ponosa nad činjenicom da je hrvatski narod, unatoč svim povijesnim nedaćama, uspio sačuvati svoj identitet i državu.