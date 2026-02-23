Opsadno stanje zbog infekcije RSV virusom u pedijatrijskim ambulantama: Traži se novo skupo cjepivo

Respiratorne infekcije ozbiljan su rizik za najosjetljivije kategorije ljudi, a to se najbolje vidi u pedijatrijskim ambulantama u kojima još vlada opsadno stanje zbog infekcije respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Posljednjih tjedana u Klinici za pedijatriju splitskog KBC-a desetak beba stalno je hospitalizirano zbog teške kliničke slike.



Akutne infekcije dišnih putova pripadaju skupini najčešćih bolesti dječje dobi i svake godine predstavljaju veliki teret zdravstvenom sustavu zbog potrebe čestih pregleda u liječničkim ordinacijama, neracionalnog propisivanja antibiotika, ali i izostanka roditelja s posla radi njege bolesnog djeteta. Infekcije su učestalije u jesenskim i zimskim mjesecima zbog većeg boravka u zatvorenim prostorima te je u ovoj sezoni zbog njih bolnički liječeno stotinjak djece – kaže prof. Joško Markić, predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Split i predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva.