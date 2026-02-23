Ovo se dosad nije dogodilo: Europska unija u rekordnom roku dobiva novu članicu?

Island razmatra mogućnost da već u kolovozu održi referendum o ponovnom pokretanju pregovora za članstvo u Europskoj uniji, navode dva izvora upoznata s pripremama za pristupanje. Ta informacija dolazi u trenutku kada se proces proširenja EU ponovno intenzivira. Bruxelles radi na planu koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelomično članstvo već iduće godine, dok je Crna Gora, kao najnapredniji kandidat, nedavno zatvorila još jedno pregovaračko poglavlje.

Vladajuća koalicija u Reykjaviku ranije je obećala da će do 2027. organizirati referendum o nastavku pregovora koje je prethodna vlada zaustavila 2013., no čini se da bi se taj rok mogao skratiti zbog sve složenijih geopolitičkih okolnosti, američkih carina na islandske proizvode te prijetnji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o mogućoj aneksiji Grenlanda, piše Politico.

Prema izvorima koji su željeli ostati anonimni, islandski parlament bi u sljedećim tjednima trebao objaviti datum glasanja. Inicijativa dolazi nakon niza međusobnih posjeta europskih i islandskih dužnosnika. Ako građani podrže nastavak pregovora, Island bi mogao pristupiti EU prije ostalih zemalja kandidatkinja, smatra jedan od sugovornika.

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je nakon sastanka s islandskom ministricom vanjskih poslova Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir da se rasprava o proširenju sve više usmjerava na pitanja sigurnosti, zajedničke pripadnosti i sposobnosti djelovanja u svijetu obilježenom suparništvom različitih sfera utjecaja.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također se prošlog mjeseca sastala s islandskom premijerkom Kristrún Frostadóttir, naglasivši kako partnerstvo s Islandom donosi stabilnost i predvidivost u nestabilnim globalnim okolnostima. Razgovori o jačanju odnosa i mogućem nastavku pregovora započeli su i prije Trumpova povratka na vlast, no pojačane poruke iz SAD-a dodatno su povećale osjećaj hitnosti. Među njima je i izjava Billyja Longa, Trumpova kandidata za veleposlanika na Islandu, koji je u šali rekao da bi Island mogao postati 52. američka savezna država.

Island je zahtjev za članstvo u EU podnio 2009., tijekom financijske krize u kojoj su propale tri najveće komercijalne banke. Pregovori su zamrznuti 2013. kako se gospodarstvo oporavljalo, a postojala je zabrinutost zbog stabilnosti eurozone. Reykjavik je 2015. zatražio da ga se više ne smatra službenim kandidatom.

U međuvremenu se geopolitički kontekst značajno promijenio. Island, koji nema vlastitu vojsku, nalazi se na strateški važnom položaju u sjevernom Atlantiku te sigurnost temelji na članstvu u NATO-u i bilateralnom obrambenom sporazumu sa SAD-om iz 1951. godine. Ankete pokazuju da, uz sigurnosne i gospodarske razloge, raste i potpora članstvu u EU. Bivši islandski predsjednik Guðni Thorlacius Jóhannesson upozorio je da bi proces mogao naići na ozbiljne unutarnjopolitičke prepreke, ponajprije zbog pitanja ribolovnih prava - ključnog sektora islandske ekonomije i glavne točke prijepora u ranijim pregovorima.

Ipak, Brexit bi mogao promijeniti dinamiku pregovora. Dugotrajne napetosti između Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva oko ribarstva, uključujući tzv. „Bakalarske ratove” od 1950-ih do 1970-ih, ranije su otežavale pregovore, osobito oko ulova skuše. Budući da Britanija više nije članica EU, ribarstvo bi sada moglo biti manji problem.

Ako pregovori budu nastavljeni, mogli bi se odvijati relativno brzo. Island je već član Europskog gospodarskog prostora i Schengena te je velik dio zakonodavstva uskladio s europskim standardima. Do 2013. zatvorio je 11 od 33 pregovaračka poglavlja. Za razliku od toga, Crna Gora, najnaprednija među aktualnim kandidatkinjama, tek je nedavno dosegla taj broj. Iako bi tehnički dio pregovora mogao trajati oko godinu dana, neki izvori upozoravaju da je takav rok možda preoptimističan zbog složenosti pojedinih tema. Nakon završetka pregovora, Island bi morao organizirati još jedan referendum o konačnom članstvu.

S obzirom na to da su koristi članstva za Island više sigurnosne nego ekonomske prirode - uz peti najveći BDP po stanovniku u svijetu - ulazak u EU možda nije financijski jednako privlačan kao drugim državama koje žele pristupiti Uniji.