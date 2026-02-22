Dabro bio na izbornom popisu u BiH, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Nakon što su se jučer ponovo pojavile informacije o mjestu rođenja Josipa Dabre, te podrijetlu njegove obitelji, oglasio se i on sam."'Znao sam ja kome stajem na žulj svojim prijedlogom zabrane komunističkih simbola. Moćnim lutkarima iz sjene, nasljednicima i đacima onih koji su uveli komunističku strahovladu na kostima stotina tisuća Hrvata koje danas iskapamo iz masovnih grobnica", između pstalog je napisao te dodao da nikad nije tajio da mu je majka Srpkinja.

I Vecernji.ba pozabavio se njegovim podrijetlom. Njega i njegovu majku Borku, našli su na popisu birača iz 2022. za Novi Grad u općini Odžak. Kako doznaje portal, obitelj s majčine strane preziva se Kovačević. "Majka mu je Borka iz Novog Grada u Odžaku, a otac Pavo, koji je Hrvat, bio je vojno lice, te je tako Borku upoznao, zavoljeli su se i ušli u brak", priča poznanik obitelji.

Potvrđuje nam da je Josip Dabro nedavno bio u Odžaku, za dan općine, te da ima i osobnu BiH. Drugi sugovornik kaže da je majčina strana Josipa Dabre čestita srpska obitelj. "Djed Sreto se nakon rata vratio u Novi Grad i živio mirno do kraja života. Rekao bih da je to bio jedan čestit Srbin koji nije bio zadojen mržnjom. Slično je i s Mišom, Josipovim ujakom, koji je bio milicioner prije rata", govori.

Kako Dabrini s majčine strane gledaju na činjenicu da je njihov Josip postao zvijezda ekstremne desnice, reporetri Vecerneg.ba nisu doznali. Rodbina koja je tamo o njemu ne želi govoriti.