BiH KORIJENI

Dabro bio na izbornom popisu u BiH, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

storyeditor/2026-02-16/dabro.webp
Foto: A. KRIZMANIĆ/FACEBOOK
1/3
VL
Autor
Vecernji.ba
22.02.2026.
u 12:46

Josip Dabro nedavno je bio u Odžaku, za dan općine, a navodno ima i osobnu BiH

Nakon što su se jučer ponovo pojavile informacije o mjestu rođenja Josipa Dabre, te podrijetlu njegove obitelji, oglasio se i on sam."'Znao sam ja kome stajem na žulj svojim prijedlogom zabrane komunističkih simbola. Moćnim lutkarima iz sjene, nasljednicima i đacima onih koji su uveli komunističku strahovladu na kostima stotina tisuća Hrvata koje danas iskapamo iz masovnih grobnica", između pstalog je napisao te dodao da nikad nije tajio da mu je majka Srpkinja.

I Vecernji.ba pozabavio se njegovim podrijetlom. Njega i njegovu majku Borku, našli su na popisu birača iz 2022. za Novi Grad u općini Odžak. Kako doznaje portal, obitelj s majčine strane preziva se Kovačević. "Majka mu je Borka iz Novog Grada u Odžaku, a otac Pavo, koji je Hrvat, bio je vojno lice, te je tako Borku upoznao, zavoljeli su se i ušli u brak", priča poznanik obitelji.

Potvrđuje nam da je Josip Dabro nedavno bio u Odžaku, za dan općine, te da ima i osobnu BiH. Drugi sugovornik kaže da je majčina strana Josipa Dabre čestita srpska obitelj. "Djed Sreto se nakon rata vratio u Novi Grad i živio mirno do kraja života. Rekao bih da je to bio jedan čestit Srbin koji nije bio zadojen mržnjom. Slično je i s Mišom, Josipovim ujakom, koji je bio milicioner prije rata", govori.

Kako Dabrini s majčine strane gledaju na činjenicu da je njihov Josip postao zvijezda ekstremne desnice, reporetri Vecerneg.ba nisu doznali. Rodbina koja je tamo o njemu ne želi govoriti.

RU
RuA
12:57 22.02.2026.

Dajte nas malo izvjestite o korjenima Zorana Šprajca.

CE
CenzuriranUskoro
13:01 22.02.2026.

Pa NDH generali su bili srbi pravoslavci, uz još mnogo ključnih političkih pozicija; 1. Đuro Gruić – general, načelnik Generalštaba Hrvatskih oružanih snaga, blizak Paveliću, kasnije pogubljen 1945. 2. Fedor Dragojlov – general‑pukovnik, značajna figura u oružanim snagama NDH. 3. Mihajlo Lukić – general, pravoslavni Srbin, uključen i u osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve. 4. Miroslav Opačić – general u NDH. ​5. Dušan Palčić – pravoslavni Srbin, general/krilnik u NDH. 6. Milan Desović – general. 7. Đuro Dragičević – zrakoplovni general. 8. Milan Uzelac – zrakoplovni general, bivši zapovjednik ratnog zrakoplovstva Austro‑Ugarske. I to su samo neki u cijeloj hijerarhiji. Što mislite postići dilanjem ove (još neprovjerene) informacije? Da ga se "desničari" automatski odreknu? Pa tijekom domovinskog rata najjače HOS-ovce sam poznavao iz mix obitelji, važno je bilo samo jedno da mu je Hrvatska jedina domovina.

ER
ertor
13:08 22.02.2026.

Super. Ovako kvarno secirate samo kad je s desnice. Moguće da je tako, ali jedino naivci teški Hartiji vjeruju. Idemo barem jednom o Senfovoj supruzi, Možemovcama, pola SDP-a, Jaci... ili malo o sebi i svojim totalno mutnim vlasnicima.

