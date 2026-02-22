Petero hrvatskih liječnika u užem izboru za "Medicinski Oscar", istaknuli se među 196 nominiranih

Čak petero hrvatskih liječnika nominirano je za Medis Awards, 12. međunarodnu godišnju nagradu za medicinska istraživanja. Ove prestižne nagrade, popularno nazvane i "Medicinski Oscar", dodjeljuju se liječnicima i farmaceutima koji su objavili značajna istraživanja u visoko rangiranim znanstvenim publikacijama, a istodobno su aktivno uključeni u kliničku praksu. Međunarodni znanstveni odbor Medisa pregledao je 243 znanstvenoistraživačka rada iz 11 zemalja, od Češke i Austrije do Bugarske, od kojih je 196 ispunilo uvjete i bilo nominirano za nagradu. Nakon temeljite evaluacije, odbor je odabrao 18 finalista, među kojima je petero iz Hrvatske. Pobjednici će biti objavljeni na svečanoj dodjeli nagrada 12. ožujka 2026. u Ljubljani, a mi smo razgovarali s petero naših finalista.