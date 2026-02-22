Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAGRADA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Petero hrvatskih liječnika u užem izboru za "Medicinski Oscar", istaknuli se među 196 nominiranih

Autor
Romana Kovačević Barišić
22.02.2026.
u 21:14

'Na natječaj sam se prijavio u ime cijelog našeg tima ponajviše iz želje da naš zajednički trud i predanost dobiju priznanje na međunarodnoj razini', rekao je Dr. Berislav Ruška, jedan od petero liječnika

Čak petero hrvatskih liječnika nominirano je za Medis Awards, 12. međunarodnu godišnju nagradu za medicinska istraživanja. Ove prestižne nagrade, popularno nazvane i "Medicinski Oscar", dodjeljuju se liječnicima i farmaceutima koji su objavili značajna istraživanja u visoko rangiranim znanstvenim publikacijama, a istodobno su aktivno uključeni u kliničku praksu. Međunarodni znanstveni odbor Medisa pregledao je 243 znanstvenoistraživačka rada iz 11 zemalja, od Češke i Austrije do Bugarske, od kojih je 196 ispunilo uvjete i bilo nominirano za nagradu. Nakon temeljite evaluacije, odbor je odabrao 18 finalista, među kojima je petero iz Hrvatske. Pobjednici će biti objavljeni na svečanoj dodjeli nagrada 12. ožujka 2026. u Ljubljani, a mi smo razgovarali s petero naših finalista.

Ključne riječi
nagrada hrvatski liječnici liječnici Medicinski oscar

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
massivecvn
21:44 22.02.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:---> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!