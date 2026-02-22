Naši Portali
RAZRIJEŠENE BROJNE NEDOUMICE

Hrvatska blagajnica otkrila sve: 'Red me prestravi, a evo što mislim o vašim kovanicama'

Šibenik: Konzum tijekom trećeg općeg bojkota trgovina u Hrvatskoj
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.02.2026.
u 19:23

Blagajnica je tako pozvala ostale da joj postave bilo koje pitanje vezano uz njezin posao, a odgovori koje je ponudila otkrili su brojne tajne i frustracije profesije s kojom se svakodnevno susrećemo

Anonimna djelatnica velikog trgovačkog lanca na Redditu je pokrenula raspravu o svom poslu, odgovarajući na brojna pitanja znatiželjnih kupaca. Od stresa zbog gužvi i plaćanja prekovremenih do mišljenja o samoposlužnim blagajnama, njezini odgovori pružaju rijedak uvid u svakodnevicu radnika u maloprodaji. 'Radim na blagajni u velikom dućanu, pitajte što god ste htjeli pitati ili vas je zanimalo o blagajnicama', jednostavna je to rečenica kojom je korisnica otvorila jednu od zanimljivijih rasprava.

Pozvala je tako ostale da joj postave bilo koje pitanje vezano uz njezin posao, a odgovori koje je ponudila otkrili su brojne tajne i frustracije profesije s kojom se svakodnevno susrećemo, ali o kojoj zapravo malo znamo. Stotine komentara i pitanja pokazali su koliki je interes javnosti.

Blagajnica sam. AMA
by u/oknika in croatia

Jedno od najpopularnijih pitanja, koje muči gotovo svakog kupca, bilo je - zašto u trgovinama nikada ne rade sve blagajne, čak i kada su gužve nesnosne. Autorica je ponudila detaljno objašnjenje koje razbija mit o 'lijenim radnicima'. 'Prvo, ne znaju svi zaposlenici raditi na blagajni. Drugo, radnici koji pune police imaju svoje dnevne kvote koje moraju ispuniti i ne mogu ih samo tako napustiti, osim ako situacija postane kritična', napisala je i dodala. Na kraju, dodala da čak imaju na blagajni razmake od pet minuta gdje nema apsolutno nikoga i onda se apsolutno svi sjete doći na blagajnu u isto vrijeme. Njezin odgovor oslikava i širi problem nedostatka radne snage u maloprodaji, zbog kojeg trgovine često rade s minimalnim brojem zaposlenika.

Rasprava je otkrila i što blagajnice misle o nekim uobičajenim navikama kupaca. Na pitanje kakvo joj je mišljenje o ljudima koji plaćaju šakom punom kovanica, njezin je odgovor iznenadio mnoge. 'Meni je ovo iskreno super, pogotovo ako ti mogu vratiti cijele novčanice kao ostatak, a meni uvijek u kasi trebaju sitniši', napisala je, dodavši kako joj ne smeta čekanje od dvadeset sekundi dok prebroji novac. Priznala je i da joj je simpatično kada joj na 'Dobar dan' netko odgovori sa 'Svaki dan'. Otkrila je i da ne osuđuje ljude prema onome što kupuju, ali joj je smiješno kada netko uzme jedno pecivo i traži R1 račun.

Iako se posao čini mehaničkim, blagajnica je priznala da itekako osjeća pritisak. 'Postoji točno trenutak iz kojeg prelazimo iz 'Au, morala bih se požuriti malo' u 'O, shit, red je deset ljudi, sad će me svi mrziti'', dodala je. Upravo zbog toga, kao i mnogi kupci, obožava samoposlužne blagajne, koje su se pokazale kao spas i za osobe s invaliditetom koje se na regularnoj blagajni osjećaju požurivano. Otkrila je i da joj je jedan od dražih dijelova posla pratiti kako kupci pronalaze proizvode na velikim popustima. 'Svaki dan sam više i više impresionirana koliko ljudi znaju uloviti dobar deal', napisala je.

Pitanja o uvjetima rada dotaknula su se nekih od najaktualnijih tema u Hrvatskoj. Autorica je navela kako je u njezinoj tvrtki svaki prekovremeni sat plaćen, uključujući i vrijeme za pospremanje trgovine nakon zatvaranja. Ipak, drugi komentatori iz iste branše brzo su se nadovezali, tvrdeći da je to prije iznimka nego pravilo te da se u mnogim trgovinama ostajanje duže ne plaća. Posebno je zanimljiv bio njezin stav o neradnim nedjeljama, temi koja je ponovno u fokusu javnosti početkom 2026. godine. 'Ja volim imati nedjelju slobodnu za sebe. Još dok u subotu radim prvu smjenu, onda se osjeća kao produženi vikend', napisala je, potvrđujući tako stav velikog dijela radnika u trgovini koji cijene slobodan dan. Otkrila je i da im se mjeri brzina skeniranja artikala, a u nekim trgovinama se za to dobiva i bonus, što objašnjava zašto neke blagajnice proizvode 'bacaju' vrtoglavom brzinom.
